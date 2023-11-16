Недвижимость

Решение «Недвижимость» в СберБизнесе стало ещё функциональнее

В ноябре в интернет-банке для юридических лиц СберБизнес обновилось отраслевое решение «Недвижимость». Сбер полностью переработал логику работ с договорами, руководствуясь запросами пользователей. Теперь предприниматель видит не только план оплаты и общую задолженность, но и эти показатели по каждому отдельному договору. Договоры можно сортировать по их статусу. Форма добавления договора стала короче и проще, информирует Сбер своих клиентов.

Необходимая для работы информация сейчас разделена по четырём вкладкам в самой карточке договора: 1) «Общая информация»; 2) «Помещения и услуги»; 3) «Запланированные счета»; 4) «Документы». Клиенты видят, какие изменения были внесены в договор каждым конкретным дополнительным соглашением, а статусами договора можно гибко управлять через опцию «Обновить статус»: расторгнутый договор легко сделать активным, а действующий — перевести в черновик.

Изменился автоматически формируемый счёт: в нём теперь указывается то название услуги аренды, которое важно для бухгалтерии арендодателя. Персонализированное название услуги пользователи могут указать при добавлении договора. Также в счёт добавлен период, за который он выставляется.

«Рынок недвижимости и связанный с ним бизнес — один из самых динамично развивающихся. Поэтому мы постоянно дорабатываем отраслевое решение для этой сферы на основе обратной связи от клиентов. В новой версии много полезных улучшений. Так, при выборе помещения пользователь теперь может указывать либо стоимость в месяц, либо цену за квадратный метр, причём второй показатель рассчитывается автоматически. При этом услуги разделены на постоянные и переменные — это важно для профессионалов. Из подобных нюансов и складывается удобство использования интернет-банкинга. Наша цель — сделать решения для отраслей в СберБизнесе сервисами каждодневного использования», - сказал директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

Всего банк предлагает шесть бесплатных отраслевых решений для бизнеса: 1) для коммерческой недвижимости; 2) транспорта; 3) управления продажами; 4) розничной торговли; 5) сферы услуг; 6) ЖКХ. Наборы сервисов для этих отраслей подобраны с учётом специфики ведения бизнеса.