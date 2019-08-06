Политика

В Псковской области начала работу «горячая линия» связи с избирателями

8 августа года состоялась пресс-конференция посвященная открытию «Горячей линии» связи с избирателями, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Исполнительный директор АНО «Центр правового просвещения и медиации» Семен Никонов рассказал, что общественный проект по проведению «горячей линии» работает в Псковской области в период избирательных кампаний с 2010 года. В этом году его организаторами выступили Общественная палата Псковской области, Псковское отделение «Ассоциации юристов России», Центр правового просвещения и медиации. Поддержку в реализации проекта оказывает Избирательная комиссия Псковской области.

Он отметил, что главной целью работы линии связи с избирателями является обеспечение избирательных прав граждан, а также оперативное информирование избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на 8 сентября 2019 года.

В этом году «Горячая линия» по номеру 8 (900) 995-64-01 будет работать с 8 августа по 7 сентября по рабочим дням с 9:00 до 18:00, а 8 сентября, в Единый день голосования, – с 8:00 до 22:00.

Руководитель регионального отделения Ассоциации юристов России Неля Лебедева напомнила, что по статистике в среднем на «горячую линию» поступает по 200 звонков. Она уточнила, что на президентской избирательной кампании 2018 года поступили 236 обращений, на губернаторской – 202.

Неля Лебедева отметила, что в президентскую кампанию практически 80% звонков были связанны с изменением порядка голосования: по месту нахождения. Большинство звонящих обращаются по социально-бытовым вопросам.

«Самое главное, что работники «горячей линии» не просто принимают звонки, а работают с обращениями до решения вопроса»,-подчеркнула она.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов рассказал о предстоящих избирательных кампаниях, которые пройдут в регионе в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Он заметил, что «Горячая линия» – это возможность для граждан участвовать в избирательном процессе, механизм, который зарекомендовал себя не только как форма общественного контроля за выборами, но и как возможность диалога с гражданами .

«Поэтому с самого начала мы оказываем поддержку этому проекту и очень тесно взаимодействуем по всем вопросам. Благодаря звонкам избирателям, мы узнаем на что обратить внимание, где усилить информирование населения о выборах. Уверен, что "Горячая линия" с избирателями способствует повышению доверия граждан к институту выборов и призываю всех участников избирательного процесса активно пользоваться этой возможностью», -добавил Михаил Иванов.

Председатель регионального избиркома с удовольствием отметил, что на сентябрьских выборах будет значительное количество наблюдателей. «Чем больше наблюдателей, те меньше претензий к работе избирательных комиссий»,- отметил он и пригласил представителей региональной Общественной палаты активно участвовать в наблюдении за выборами.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, который также принимает обращения избирателей, если есть нарушения в избирательном процессе, заметил, что с самого начала поддерживает проект «Горячей линии».

«Это хороший оперативный контакт между общественностью и избирательными комиссиями. Все жалобы, которые поступают, быстро и тщательно рассматриваются. Избиркомы моментально реагируют на эти вещи и, если необходимо, с участием уполномоченного по правам человека», -сказал он.

Он объяснил, почему «Горячая линия» в большей степени становится «криком души наших граждан» о помощи в житейских проблемах. «Они хорошо знают, что их обращение дойдет по назначению, будет рассмотрено и принято решение»,- пояснил Дмитрий Шахов.

Он также отметил, что общественная «Горячая линия» достаточно хороший инструмент и подспорье для проведения честных, справедливых выборов.

«Мы уверены, что эти выборы пройдут объективно и качественно», - заявил секретарь Общественной палаты Анатолий Мультах. Он напомнил, что подготовка независимых общественных наблюдателей показала свою эффективность, т.к. они объективно работают на избирательный процесс.

Он также отметил, что Общественная палата всячески поддерживает открытие «Горячей линии» связи с избирателями, поскольку она даёт необходимых контакт с населением во время избирательных кампаний.

8 сентября, в Единый день голосования, в Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний. В частности, это дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2, выборы глав шести муниципальных образований, выборы в органы местного самоуправления.