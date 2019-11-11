Политика

Коммунисту Олегу Луценко вручили удостоверение депутата Псковской гордумы

11 ноября коммунист Олег Луценко получил удостоверение депутата Псковской городской Дума в Территориальной избирательной комиссии города Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ.

Напомним, решение о предложении его кандидатуры на рассмотрение территориальной избирательной комиссии для замещения вакантного мандата было принято 2 ноября на заседание Бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ.

Ранее депутат от КПРФ Александр Тимофеев вышел из состава Псковской городской Думы по собственному желанию в связи с высокой занятостью на посту председателя Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Псковской области.