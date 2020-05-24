Политика

Профсоюзная дуля

Федерация независимых профсоюзов России согласовала одну кандидатуру на пост председателя Псковского областного совета профсоюзов - руководителя областной общественной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова. Это значит, что двухлетняя борьба с Ульяной Михайловой закончилась, битву она проиграла.

Напомним, что 8 июня пройдет отчетно-выборная конференция Псковоблсовпрофа. Для избрания председателем СОП Псковского областного профсоюза были выдвинуты три кандидатуры: действующий председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, ее заместитель Андрей Хришкевич и действующий председатель областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов. Кандидатов выдвинули профсоюзные организации. Такова сухая фактура.

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Решение ФНПР согласовать только одну из трех представленных кандидатур выглядит красноречивым и показательным.

Нас не очень интересует внутренняя корпоративная «кухня» профсоюзов, кто будет распределять финансовые потоки внутри псковского облсовпрофа. Важно, что это значит для региональной политики. Эта история – наглядный и недвусмысленный месседж всему политическому и административно-хозяйственному классу. Не имеет значения, общественный ты лидер или крупный бизнесмен, какими политическими и материальными ресурсами ты обладаешь, есть ли у тебя депутатский значок и насколько крепки твои связи с прежней властью – если в рамках существующих сегодня правил игры ты «заплыл за буйки» и «бросаешь перчатку» действующей власти, тебя уберут из активной политической жизни. Тем или иным способом, но исход фактически предрешен – при таких вводных это лишь вопрос времени.

Многие, мы в том числе, не раз говорили, что убрать яркую и харизматичную Ульяну Михайлову будет непросто. Отмечали ее крепкие позиции в псковских профсоюзах, бодрый и толковый профактив, серьезную финансовую базу, поддержку в региональных медиа. Была уверенность, что отраслевые профсоюзы в массе своей полностью ее поддерживают. Да и талант руководителя и успешного управленца никто не подвергал сомнению.

Но как оказалось, для того, чтобы расшатать эти устои, сначала поколебать позиции, а в итоге «выбить стул» из-под Ульяны Михайловой, потребовалось около года.

С этой целью были инициированы уголовные дела – внешне совершенно вялотекущие, но для подрыва авторитета г-жи Михайловой в профсоюзной среде этого вполне хватило. Это сопровождалось медийной атакой, также региональной властью проводилась работа с ФНПР. Все делалось максимально публично и поэтому скорее напоминало показательную порку в виртуальном пространстве. Оценивать это можно по-разному, но операция была проведена успешно. Жестко и прямолинейно, без лишних экивоков и опереточных постановок. Главная цель достигнута, что бы там не думали на этот счет местечковые «диванные аналитики», прогнозы которых, как обычно, не оправдались.

Что будет дальше? Прежде всего нет сомнения в том, что Ульяна Михайлова выпадает из когорты псковских политических тяжеловесов. Она остается депутатом областного Собрания (если не будет вынуждена сдать мандат раньше срока) и, весьма вероятно, пожелает использовать трибуну на сессиях для реализации каких-то тактических задач. Но увы, тут ситуация, когда «после драки кулаками не машут». Коллеги-депутаты и прежде сторонились Ульяны Александровны, воспринимая ее как человека достаточно независимого и не вполне предсказуемого. Теперь же есть вероятность, что ее могут вообще перестать воспринимать всерьез. Как это случилось в минувшем году, когда некогда перспективный великолукский депутат, член ОНФ Всеволод Козловский в очень короткий срок потерял себя, превратился в совершеннейшего фрика и предмет иронии и троллинга. Есть видная невооруженным глазом разница: одно дело, когда ты депутат и лидер мощной многотысячной финансово независимой организации, и совсем другое, когда ты – просто депутат-изгой.

Что касается Игоря Иванова, то тут пока не может быть однозначного мнения. Несомненно, молодой энергичный профсоюзный лидер имеет амбиции, собственные планы и видение, как и куда следует вести псковский облсовпроф. Однако все понимают, что вот он 8 июня победит «на выборах» в условиях тотальной зачистки оппонентов. Победа на безальтернативной основе всегда оставляет сомнения в «чистоте» победы. А при имеющихся вводных, думаю, этот вопрос может возникнуть в головах как делегатов профсоюзной конференции, так и активов отраслевых профсоюзов. Что они думают о легитимности и субъектности Игоря Иванова как лидера псковского облсовпрофа – вопрос открытый. Но здесь надо дождаться первых шагов и заявлений.

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Для региональной власти такая ситуация, разумеется, только на руку. Сильная и неподконтрольная Ульяна Михайлова давно была для региональной власти как кость в горле. Раздражала она, кстати, и прежнюю администрацию, просто Андрей Турчак предпочитал договариваться. Команда Михаила Ведерникова пошла другим путем. Теперь же они для переговоров рамках трехсторонней комиссии получили благожелательно настроенного и договороспособного и где-то даже обязанного областной власти партнера. То, что договариваться с ним будет в разы проще, не вызывает сомнений.

Другое дело, что профсоюзный актив, лидеры отраслевых профсоюзов считают обратное – что это областная администрация им всем обязана. И, надо полагать, ждут предполагаемые бонусы. Рассчитывают, что эти бонусы для них будет добывать именно Игорь Иванов, причем не откладывая дело в долгий ящик. Как тут новый профсоюзный лидер удовлетворит и тех, и этих – тоже большой вопрос.

Надо отдать должное Ульяне Михайловой. Она сражалась ярко, смело, боролась в открытую. По многим вопросам занимала бескомпромиссную позицию, что и стоило ей места руководителя олбсовпрофа. При этом за последний год совершила целый ряд фатальных ошибок.

Прежде всего Ульяна Михайлова немного забыла, что в первую очередь она – профсоюзный лидер, а не политик-оппозиционер. И стала использовать свой статус в политических играх. Вместо того, чтобы сосредоточиться на непосредственной профсоюзной деятельности, четко и последовательно отстаивать трудовые права граждан, она пыталась быть ярким политическим лидером популистского толка. Г-жа Михайлова активно участвовала в протестных мероприятиях и выступала по тем темам и направлениям, которые не имели никакого отношения к профсоюзной деятельности, но были крайней важны для областных властей. Также регулярно отмечалась в темах, совершенно не интересных профсоюзам, но крайне важных для областной администрации. Кроме того, Регулярно участвовала в акциях псковских «навальнистов», регионального «Яблока». В действиях и выступлениях Ульяной Михайловой можно было увидеть некоторые противоречия. С одной стороны, а с другой активно сотрудничала с несистемной оппозицией по резонансным темам. Невозможно сегодня одной рукой «поддерживать Путина», а другой «раскачивать лодку».

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Следовало определиться: стоишь ли ты на страже интересов трудящихся или же ты ведешь войну с губернатором? Чтобы остаться лидером профсоюзов, необходимо было четко развести эти процессы. Пожалуйста, отстаивай интересы трудового народа, но не нападай при этом на высшее должностное лицо. Такие уж правила игры – и если решила играть, играй по утвержденным правилам. Все многочисленные «обращение и заявления», направляемые на руководство области, действовали в создавшейся обстановке как красная тряпка на быка.

Не смогла Ульяна Михайлова грамотно использовать свой политический статус, заработанный в эпоху администрации Андрея Турчака. Будучи когда-то одним из основателей и видных деятелей псковского ОНФ, членом фракции «Единой России» в областном парламенте, она совершенно не включала эти ресурсы в ходе борьбы за сохранение кресла. Что мешало в этих условиях быть активным и лояльным членом правящей партии, активистом и организатором важных процессов в рамках Народного фронта? Свалить активиста ОНФ и видного единоросса значительно сложнее, чем человека, порвавшего с этими структурами всяческие отношения. Зачем вообще вписываться было во все эти провластные проекты, если затем никак это не использовать? Вместо этого Ульяна Михайлова стала дрейфовать в противоположную от партии власти сторону, ее все чаще замечали по одну сторону баррикад со Львом Шлосбергом или на митингах КПРФ. Для нынешней власти подобное поведение сродни измены Родине.

Кроме того, необходимо было Ульяне Александровне сделать для себя однозначный выбор: бизнес или политика? Видным оппозиционером сегодня в России может быть только тот, кому нечего терять. У Ульяны Михайловой был реальный бизнес. Надо помнить, что на его не на аукционе купила, не по наследству получила, не заработала, а получила к нему доступ, благодаря своему профсоюзному статусу. Именно из-за «активной политической позиции» сегодня она этот бизнес теряет. Просто надо помнить, что в этой стране таковы правила игры. Даже Михаил Ходорковский, обладавший колоссальными ресурсами и возможностями, в одночасье лишился почти всего только потому, что не с той ноги зашел в активную российскую политику. Нужно выбирать: либо ты строишь свою маленькую бизнес-империю, либо играешь в большую политику. Но тогда уже «без обид».

Еще одна стратегическая ошибка Ульяны Михайловой – война на множество фронтов. Давно известно, если решил воевать, определи главного противника и воюй только с ним.

Решила воевать с губернатором - что ж, воля твоя. Но для чего тогда параллельно ты ведешь более-менее активные действия против городских и районных властей, коллег из областного Собрания депутатов, крупного бизнеса в регионе? А самое главное – против руководства Федерации независимых профсоюзов. Нельзя победить, конфликтуя буквально со всеми. Тут бы следовало руководствоваться мудрой политикой «разделяй и властвуй». Отдать федеральным профсоюзам то, что они просят, солидаризироваться с коллегами-депутатами. Ну и главное – не было совершенно никакого смысла «бодаться» с губернатором. Совершенно непонятно, какие в этом случае были цели и задачи, чего хотела этим добиться? Нежелание идти на компромиссы в итоге стоило слишком дорого. Политика – всегда искусство возможного. Вовремя отступить часто означает приобретение в качестве.

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И в заключение. Противостояние на протяжении года со стороны лидера псковских профсоюзов велось крайне непоследовательно. Временами она надолго пропадала из активной повестки, затем внезапно появлялась и демонстрировала гиперактивность, забрасывала областное и городское руководство обращениями и заявлениям, подчас довольно провокационными. Очевидно, это была неверная стратегия.

Раз уж началась война, и тебя начали закатывать в жернова следственных действий, нужно было грамотно реагировать по ситуации. Аккумулировать аппаратные ресурсы, «замотивировать» отраслевые профсоюзы, искать тактических союзников среди псковских политических тяжеловесов, наладить отношения с руководителем ФНПР Шмаковым.. Вместо этого Ульяна Михайлова окончательно солидаризировалась с отщепенцами местной околополитической тусовки, для которых она была всего лишь средством реализации их частных проектов. Что ж, они получили, что хотели. А от Ульяны Михайловой в этот момент отвернулись последние союзники.

Обратим внимание, что по сути никто из политического класса толком за Ульяну Михайлову не вступился. Коммунисты, ЛДПР, даже Лев Шлосберг – все они молча восприняли сегодняшнее решение, как логичное развитие сюжетной линии. Никак не комментируют ситуацию в «Единой России» и региональном ОНФ. В конце пути Ульяна осталась одна. Даже, казалось бы, верный и надежный соратник Андрей Хришкевич, скажем мягко, отошел в сторону.

А «отцы-командиры» из ФНПР ее, надо прямо сказать, просто сдали. Активные бойцы с системой сегодня профсоюзам не нужны. Профсоюзам нужен конструктивный диалог с властью и внятные гарантии сохранения их финансового и материального благополучия. В этом смысле их решение пожертвовать бескомпромиссным профсоюзным лидером ради решения стратегических задач является логичным, как бы цинично не это выглядело. Такие сегодня у нас профсоюзы. Такие сегодня времена…

Подведем промежуточные итоги. Для действующей власти это несомненная победа. Сегодня есть все основания торжествовать и праздновать успех. Но что будет завтра?

На волне эйфории от достигнутого успеха у некоторых ответственных товарищей в «желтом доме» может появиться соблазн впредь любую ситуации разрешать подобным образом. В том числе в отношении договороспособных сил в регионе. В условиях крайне непростой социально-экономической обстановки это было бы крайне опрометчиво. Думаю, одного «показательного процесса» более чем достаточно. От региональной власти сегодня ждут как раз примеров конструктивного диалога и сотрудничества. И будет очень интересно наблюдать за ее дальнейшими действиями…

Константин Калиниченко