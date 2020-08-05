Виталий Аршинов: Местное самоуправление могут уничтожить

Муниципальный уровень власти - это громоотвод для недовольного народа. Такое мнение высказал глава Плюсского района Виталий Аршинов сегодня, 7 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Он также отметил, что с каждым годом на местное самоуправление усиливается прессинг со стороны надзорных органов.
«За год я - участник пяти административных дел. Меня пять раз штрафуют за какие-то прегрешения, которые обусловлены казусами в действующем законодательстве», - сообщил Виталий Аршинов.
По его мнению, на уровне местного самоуправления «полномочий навешано достаточно, а финансовых основ никаких».
Гость студии подчеркнул, что проблема местного самоуправления как такового глубже, чем проблема влиятельности муниципальных руководителей.
Виталий Аршинов напомнил, что в Конституции РФ есть две статьи о МСУ, в письме депутату Госдумы Александру Козловскому он предлагал внести третью, по которой МСУ получает 50% всех федеральных и региональных налогов и 100% местных.
«Если эту норму ввести, то страна будет другой. Сейчас изменения в Конституцию РФ, которые говорят о публичной власти, могут уничтожить местное самоуправление как таковое», - заключил Виталий Аршинов.