Политика

Виталий Аршинов: Местное самоуправление могут уничтожить

Муниципальный уровень власти - это громоотвод для недовольного народа. Такое мнение высказал глава Плюсского района Виталий Аршинов сегодня, 7 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он также отметил, что с каждым годом на местное самоуправление усиливается прессинг со стороны надзорных органов.

«За год я - участник пяти административных дел. Меня пять раз штрафуют за какие-то прегрешения, которые обусловлены казусами в действующем законодательстве», - сообщил Виталий Аршинов.

По его мнению, на уровне местного самоуправления «полномочий навешано достаточно, а финансовых основ никаких».

Гость студии подчеркнул, что проблема местного самоуправления как такового глубже, чем проблема влиятельности муниципальных руководителей.

«Если не решить проблему местного самоуправления, то страны не будет. У нас федеративное государство. Федерализм подразумевает децентрализацию функций политических, экономических, финансовых. В стране идет централизация этих функций. Надо понимать разницу между управлением и руководством. Централизация приводит к смещению управления в сторону руководства. Сегодня складывается стиль руководства сверху донизу командный. А такой стиль предусматривает определенные механизмы действия. Чем больше ты централизуешь эти функции, тем меньше инициативы на местах, тем больше апатии и недовольства», - высказал он свою точку зрения.

Виталий Аршинов напомнил, что в Конституции РФ есть две статьи о МСУ, в письме депутату Госдумы Александру Козловскому он предлагал внести третью, по которой МСУ получает 50% всех федеральных и региональных налогов и 100% местных.

«Если эту норму ввести, то страна будет другой. Сейчас изменения в Конституцию РФ, которые говорят о публичной власти, могут уничтожить местное самоуправление как таковое», - заключил Виталий Аршинов.