Политика

Проект «В политике. Выборы» реализуют в Псковской области

Проект «В политике. Выборы» реализуют в Псковской области. Об этом договорились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Молодежного парламента при Государственной думе России Мария Воропаева 28 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Целью проекта является подготовка кандидатов в возрасте от 18 до 35 лет к участию в избирательных кампаниях. Также стороны обсудили возможность международного сотрудничества Псковской области с молодежными парламентами разных стран.

Кроме того, Мария Воропаева заручилась поддержкой региональной администрации в проведении на территории Псковской области международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Мария Воропаева отметила, что для всего парламентского движения молодежи эта встреча - знаковая. «Вы первый губернатор - выпускник молодежного парламента. Ваш результат - большой пример для нас. Благодаря вам мы перешли рубеж, когда из наших рядов выходят руководители регионов», - подчеркнула Мария Воропаева и поблагодарила Михаила Ведерникова за поддержку инициатив Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

Глава региона в свою очередь отметил, что Молодежный парламент - это хорошая школа. «Мы непременно стараемся черпать кадры из этого источника молодых и инициативных граждан», - подчеркнул Михаил Ведерников и в качестве примера привел руководителя Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Дениса Матвеева. Губернатор добавил, что отношения, завязанные в рамках работы в Молодежном парламенте, помогают на больших скоростях и с высоким качеством решать множество вопросов в интересах региона.

В завершение встречи Губернатор пригласил членов Молодежного парламента при Госдуме в Псковскую область для проведения одного из выездных заседаний.

Мария Воропаева принимает участие в первом слете молодежных советов Псковской области, который проходит в Пскове 28 и 29 августа. Его участниками стали порядка 50 человек. В рамках слета запланирована образовательная программа в сфере развития молодежных советов на местах, их эффективного взаимодействия с муниципальной властью.