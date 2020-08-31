Политика

Стало известно, как 14 сентября будут работать псковские школы, в которых организуют УИКи

14 сентября школы Псковской области, на базе которых в рамках сентябрьских выборов будут организованы избирательные участки, будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

«14 сентября дети вернутся в школы. К этому времени в этих учреждениях успеют провести все дезинфекционные мероприятия, и никакой тревоги здесь быть не может», - пояснил он.

Эту информацию подтвердили в Избирательной комиссии Псковской области. «Поскольку это будут местные избирательные кампании, участки закончат подсчет голосов быстрее, поэтому школы успеют подготовить к обычному режиму работы 14 сентября», - сказал заместитель председателя облизбиркома Сергей Кулаков.

Добавим, в Псковской области насчитывается 96 школ, на базе которых сформированы избирательные участки для проведения сентябрьских выборов.

По словам Александра Седунова, в период досрочного голосования эти школы не будут уходить на каникулы, но упор там будет делаться на внешкольные мероприятия. «Они являются частью образовательной программы, но проходить будут на свежем воздухе. В одних школах запланированы физкультурные мероприятия для всех классов, в других - экскурсии», - уточнил председатель комитета по образованию.