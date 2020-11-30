Политика

В двух избирательных округах Печорского района продолжаются выборы депутатов

В двух избирательных округах Печорского района продолжаются выборы депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Выбирают депутата Собрания депутатов Печорского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1. Избиратели могут проголосовать на участках в Детской школе искусств УИК №178, в деревнях Крупп УИК №173 и Киршино УИК №172.

В Собрание депутатов городского поселения «Печоры» второго созыва также выбирают депутата по одномандатному избирательному округу №6. Сделать свой выбор можно в Районном Центре культуры УИК №181.

Досрочно на 12.00 проголосовал 321 избиратель на выборах депутата в районное Собрание по одномандатному округу №1.

66 человек проголосовали досрочно на выборах в Собрание городского поселения по округу №6.

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На оборудованных местах для выдачи средств индивидуальной защиты осуществляется замер температуры при входе в комиссию, а также обязательное проветривание помещения и дезинфекция поверхностей.