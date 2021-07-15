Политика

Михаил Иванов объяснил идею партии упразднить Пенсионный фонд

Руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прокомментировал одну из основных идей партии - упразднить Пенсионный фонд.

По его словам, Партия пенсионеров придерживается мнения, что за выплату пенсий ответственность должно нести государство, а не ПФР, поскольку налоги работающее население отчисляет именно в государственный бюджет. Такую организацию как Пенсионный фонд, члены партии считают лишним посредником в общении человека с государством.

«Пенсии должны составлять отдельную строку в госбюджете. Необходимо, чтобы они были одинаковыми на территории всей страны. Почему у нас в Москве получают пенсию за тот же труд больше, а в регионах - меньше? Кроме того, у каждого человека должна быть возможность самостоятельно определять возраст выхода на пенсию», - заявил Михаил Иванов и отметил, что необходимо добиться индексации пенсии, особенно для военных пенсионеров.

«В программе максимум у Партии пенсионеров, как и у любой партии, - приход к власти. При этом я рассматриваю власть, в первую очередь, как обязанность перед народом и избирателями. Основная цель нашей партии - прийти к социальной справедливости, чтобы основные труженики страны жили достойно, а не считали в ладошке монетки у кассы», - рассказал Михаил Иванов.

Программу минимум региональное отделение партии обсуждало на недавнем съезде, и в планах у партийцев - ввести хотя бы одного представителя политического объединения в Псковское областное Собрание. На федеральном уровне члены партии также рассчитывают занять несколько мест в Государственной Думе.

«Сейчас в России около 360 нормативно-правовых актов регулируют положение пенсионеров. Однако подчас законы не обеспечены материально, а их исполнение не находится на контроле ответственных лиц. Все это создает напряженность в обществе. И эти нормативные акты могут выглядеть хорошо, но в жизни их никто не исполняет. Как говорится, конституция есть, нет инструкции», - высказался политик.

Другие политические партии со схожими программами и электоратом политик считает равными в возможности победить на предстоящих выборах. «Я не лукавлю, поймите меня правильно, для меня все остальные партии равны. Я никого не выделяю и не опускаю», - сказал Михаил Иванов и подчеркнул, что главным преимуществом Партии пенсионеров считает предложение провести индексацию пенсий.

В ходе эфира политик уточнил, что от Партии пенсионеров на выборы выйдут 150 наблюдателей - как в Пскове и Великих Луках, так и в районных центрах. В первую очередь, по его мнению, они необходимы для проведения выездного голосования. По словам Михаила Иванова, будущие наблюдатели уже прошли специальное обучение.

Руководитель реготделения партии не исключает, что в отношении его коллег на выборах могут применять черные технологии. Однако, даже если это случится, партия не намерена сходить с пути закона и легитимно решит все проблемы.