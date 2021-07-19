Политика

Михаил Иванов подал документы для регистрации кандидатом в Госдуму

Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Михаил Иванов 22 июля подал документы в облизбирком для регистрации кандидатом на выборы депутатов Госдумы.

«Сегодня в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №148 представил документы на регистрацию на выборы депутатов Государственной Думы 8-го созыва Иванов Михаил Александрович, выдвинутый политической партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"», - сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

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Напомним, 29 июня на съезде Партии пенсионеров Михаила Иванова выдвинули кандидатом в депутаты Госдумы по 148-му одномандатному избирательному округу.