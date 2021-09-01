Политика

В Совфеде предупредили о риске провокаций за две недели до выборов в Госдуму

За две недели до голосования в Госдуму могут быть организованы провокации, направленные на дискредитацию как самих выборов, так и российской избирательной системы, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Об этом сообщает РИА Новости.

«До дня начала голосования осталось всего две недели. Мы ожидаем, что именно в этот период могут быть организованы провокации, направленные на дискредитацию как самих выборов, так и российской избирательной системы», - сказал сенатор на заседании комиссии.

«Мы полагаем, что для этого будут использованы проживающие за рубежом русскоязычные лица и покинувшие Россию ставленники иностранных антироссийских структур. Конечная цель этих деструктивных действий - хоть как-то обосновать уже написанные в далеких от Москвы столицах проекты заявлений о непризнании итогов российских выборов 2021 года», - отметил политик.

По его словам, в этом контексте «трудно воспринимать попытку бойкотировать законное международное наблюдение за выборами в российский парламент со стороны отдельных стран и международных структур иначе, чем создание условий для огульного очернения России на международной арене».

Климов напомнил высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад уже сейчас пытается поставить под вопрос итоги предстоящих в сентябре выборов. При этом, по словам министра, попытки внешнего влияния проявляются более остро, чем в прошлых избирательных кампаниях. «Наши данные подтверждают эти опасения, о чем мы от имени сенаторской комиссии прямо заявили высокопоставленным дипломатам стран ОБСЕ на специальной встрече, организованной с участием МИД России 17 августа текущего года», - сказал Климов.

Однако вместе с тем сенатор отметил, что принятые законодательные меры позволили ослабить воздействие внешних сил на внутрироссийский политический процесс, избирательная кампания проходит без серьезных эксцессов, в условиях конкурентной борьбы. «Уже сегодня очевидно, что принятые ранее (законодательные) меры позволили в значительной степени ослабить былое воздействие внешних сил на внутрироссийский политический процесс», - заметил он.

По словам Климова, именно поэтому «избирательная кампания проходит без каких-либо серьезных эксцессов, в условиях конкурентной борьбы, когда конкурс за право занять место в Государственной Думе составляет свыше 10 кандидатов на одно место».

При этом к участию в выборах допущены практически все желающие, включая так называемых кандидатов-иноагентов, добавил политик.

«Конечно, есть силы, которым хотелось бы превратить отечественные выборы в некий балаган, в подобие бандитских разборок, спровоцировать массовые уличные беспорядки. Они хотели бы извне командовать, кого в России выдвигать в кандидатами в депутаты и за кого голосовать российским избирателям», - подчеркнул законодатель.

Но эти времена уже прошли, считает парламентарий. «Право российского народа самому выбирать собственную власть должно быть надежно защищено», - сказал законодатель.

Он также напомнил о решении комиссии о включении в текст ежегодного доклада отдельного раздела, посвященного избирательной кампании в Госдуму. «В нем, в частности, мы намерены использовать итоговые материалы работы образованной нами мониторинговой группы, а также дать сравнительный анализ текущих парламентских выборов с предшествующими», - заключил Климов.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.