Политика

Псковское УМВД напомнило о повышении штрафов за нарушение правил предвыборной агитации

Размер штрафов за нарушение правил предвыборной агитации для граждан и должностных лиц увеличился более чем в десять раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, для граждан штраф за нарушение правил предвыборной агитации теперь составляет от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей. За изготовление и размещение агитационных материалов с нарушением избирательного законодательства предусмотрены аналогичные санкции.

Составлять протоколы об указанных административных правонарушениях уполномочены, в том числе, должностные лица органов внутренних дел (полиции), дела рассматриваю судьи.

В полиции пояснили, что 20 марта вступил в силу Федеральный закон от 9 марта 2021 года N37-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», изменивший санкций за совершение правонарушений, касающихся проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, а также изготовления, распространения или размещения агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах.