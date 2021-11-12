Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Валентиной Александровой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Радиослушатели смогут поближе познакомиться с новым депутатом Псковской городской Думы (фракция «Справедливая Россия») Валентиной Александровой.

Напомним, в гордуму она пришла вместо перешедшего в Псковское областное Собрание Олега Брячака.

В какой момент в жизнь Валентины Александровой пришла политика? Будет ли она в своей депутатской деятельности придерживаться стиля Олега Брячака, политика яркого и харизматичного? Что гостья студии считает приоритетным в работе депутата? Какие проблемы Пскова считает наиболее острыми? На решении каких вопросов она намерена сосредоточиться в гордуме? В каком ключе Валентина Александрова намерена выстраивать взаимоотношения с другими депутатами и с администрацией города?

Трансляция завершена.