Политика

Начинается видеотрансляция радиомарафона о военной спецоперации России в Донбассе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию радиомарафона, который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Он будет посвящен началу специальной военной операции России в Донбассе.

О ее начале утром объявил президент РФ Владимир Путин. Минобороны России заявило о выведении из строя средств ПВО Вооруженных сил Украины — вместе с тем подчеркивается, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает. На территории Украины объявлено военное положение.

С 12.00 до 14.00 ведущие программ радио «Эхо Москвы» в Пскове обсудят с региональными политиками и общественными деятелями главную тему дня и постараются найти ответы на вопросы о том, какими могут последствия сегодняшних событий и следует ли ожидать эскалации конфликта.

К разговору в прямом эфире могут присоединиться и слушатели. Телефон студии: 56-73-72.

Отметим, что запланированные на сегодня программы «Эхо Москвы» в Пскове в связи с экстренными событиями переносятся на более поздний срок.