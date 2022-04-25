Политика

Депутат Сергей Колосов утратил статус кандидата праймериз «Единой России»

Действующий депутат Псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов утратил статус участника праймериз «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Псковскую гордуму. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

Сергей Колосов в беседе с корреспондентом ПЛН отметил, что в настоящее время не готов комментировать причину утраты статуса кандидата.

Напомним, в декабре 2021 года он говорил о том, что планирует участвовать в выборах в гордуму.

Смотрите также Сергей Колосов планирует участвовать в выборах в Псковскую гордуму в 2022 году

Кроме того, стало известно, что аннулирована регистрация кандидата предварительного голосования Алексея Форша на основании заявления о снятии своей кандидатуры. Отказали в регистрации и Екатерине Гришиной.

По информации ПЛН, на процедуру предварительного голосования в Пскове выдвинулись еще 10 человек: Андрей Лукин, Федор Постнов, Сергей Мусиенко, Любовь Николаева, Евгений Васильев, Константин Болотин, Виталий Семенов, Дмитрий Степанов, Юрий Павлов и Александр Гончаренко.

Напомним, регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до 28 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» пройдет в электронном формате в конце мая. В голосовании смогут принять участие все, кто обладает активным избирательным правом. Претендентами на выдвижение от партии могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Выборы в Псковскую городскую Думу состоятся в сентябре 2022 года.