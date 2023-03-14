Политика

О плюсах и минусах избирательной системы РФ поспорили участники «Армрестлинга»

Действующая российская избирательная система является одной из лучших в мире. Такое мнение в программе «Армрестлинг» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Я считаю, что это одна из самых передовых, динамично развивающихся, учитывающая все потребности наших избирателей, вбирающая в себя все технические возможности, которые предоставляются нам для работы с избирателями, – охарактеризовал избирательную систему Игорь Сопов. – Поэтому она является одной из лучших в мире. Дело в том, что избирательная система Российской Федерации – максимально открыта, гласна и независима».

Глава облизбиркома отметил, что такая система дает большие возможностей для избирателей, что позволяет обеспечить прозрачность и легитимность выборов.

По мнению председателя облизбиркома, в России есть максимальные возможности для наблюдения — присутствуют международные наблюдатели, а также наблюдатели от политических партий и общественности, есть и видеонаблюдение.

«У нас всегда формируются информационно-справочные центры, которые отвечают на все вопросы наших избирателей, политических партий или кандидатов. Есть широкие цифровые сервисы, которые помогают ориентироваться, за кого голосовать, как голосовать. Это использование Госуслуг, использование информационных сообщений. Самое важное, что мы можем пользоваться главными услугами – это голосование по месту пребывания», – перечислил преимущества российской избирательной системы Игорь Сопов.

Он также напомнил, что протоколы имеют уникальный QR-код, сканер подписных листов фиксирует уникальность почерка, исключает голосование одним человеком дважды, а подсчет голосов сегодня осуществляется фактически мгновенно. Большое внимание уделяется и обучению членов избирательных комиссий.

«У нас система: Центральная избирательная комиссия, избирательная система субъектов Российской Федерации и непосредственно территориальные участковые избирательные комиссии. Она формируется на достаточно демократичной основе, куда входят все политические партии, которые представлены в парламенте Российской Федерации или в парламентах субъектов, куда входят представители от трудовых коллективов, от общественных организаций и непосредственно политических партий. Избирательные комиссии дают возможность полностью контролировать процесс от начала до конца. Здесь я считаю, что основные реперные точки избирательной системы России я постарался обозначить», – резюмировал Игорь Сопов.

В свою очередь его оппонент - активист псковского "Яблока" Николай Кузьмин - озвучил претензии оппозиции к избирательной системе.

«Игорь Александрович все правильно обозначил. В целом, все выглядит, как хорошая интересная система. Но я считаю, что она визуально выглядит такой хорошей. Взгляды на избирательную систему надо строить, исходя из доверия граждан. Люди не верят в выборы, - высказал свое мнение Николай Кузьмин. - Явка показывает о том, что люди не верят. Математические модели показывают, что в выборы, скорее всего, вмешивается система, производящая выборы извне. Не секрет, есть исследования математика Шпилькина*, которые показывают, что результаты выборов в России часто бывают аномальными. Цифры не всегда сходятся. Всегда получается, что, чем больше явка, тем лучше результат партии власти. Я не могу это доказать, но я уверен, что есть постороннее вмешательство в выборы».

По словам оппозиционера, ситуацию можно проиллюстрировать примером с испорченными бюллетенями. Он изучил результаты выборов 2021 года по всем 609 избирательным участкам.

«Тут интересная зависимость, тут она обратная. Чем больше испорченных бюллетеней, тем меньше голосов за партию власти. Наши выборы выглядят, как интересная система, блокчейн. Но при ближайшем рассмотрении доверия к выборам нет», – считает Николай Кузьмин. По его словам, необходимо обратить внимание не на развитие технологий, а на повышение уровня доверия к институту выборов.

Напомним, что программа с участием председателя областной избирательной комиссии Игоря Сопова и активиста партии «Яблоко» Николая Кузьмина вышла в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в среду, 15 марта. Участники передачи обсудили плюсы и минусы избирательной системы, ответили на вопросы ведущего и радиослушателей.

Программа «Армрестлинг» - это противостояние двух персон, имеющих разные взгляды на ту или иную проблему или негативное отношение друг к другу.

* Внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.