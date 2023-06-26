Политика

«Гонки по вертикали»: мятеж с продолжением, предвыборные хроники и перемены в первых лицах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер»: что это было - и каковы возможные последствия произошедшего?

Мелодии кандидатского квартета. Чем заняты участники кампании по выборам губернатора на старте гонки.

Перемены в первых лицах. В псковском «Яблоке» впервые более чем за четверть века избрали нового председателя.

Выходить в эфир после событий этой субботы - а именно «мятежа выходного дня» - и начинать с чего-то другого, называть какую-то тему региональной политики главной, конечно, было бы неправильно, нелепо и непрофессионально. События вокруг ЧВК «Вагнер» продолжают находиться в центре внимания, ведь подобного не было много десятилетий, с начала 1990-х, произошедшее получает всё новые комментарии - и наверняка серьезно отразится на всей внутренней политике.

Вчера в программе «Постскриптум» мы с коллегами достаточно подробно обсуждали эту тему и отметили, что основных версий относительно того, что это было, и каковы возможные последствия, - три. Первая из них озвучивается в основном критиками режима - причем, как либералами, так и ультрапатриотами, которые во всем происходящем увидели слабость власти, бездействие, ошибочность реакций на стремительно развивающиеся события.

- Акела промахнулся, Акела промахнулся («Маугли»).

Более того - по мнению сторонников этой гипотезы, произошла десакрализация власти, а раз так - то: «Как раньше - уже не будет» (здесь вновь повторяется фраза, которая за последние годы уже стала своего рода мемом).

Сторонники другой, по сути, противоположной версии, признают: да, это был вооруженный мятеж, серьезный вызов, но в Кремле с ним достойно справились, президент Владимир Путин поступил мудро, белорусский лидер Александр Лукашенко помог в переговорах, Евгений Пригожин сдал назад - и все вместе, слава богу, не допустили эскалации конфликта и перерастания его в братоубийственную бойню. Так ситуацию оценивают в государственных СМИ, провластные политологи и политики. Соответственно, вывод тут: худшее - позади, ситуация под контролем, а с последствиями власть разберется.

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Третьей версии придерживаются в основном склонные к конспирологии граждане, которые исходят из того, что мы наблюдаем кем-то срежиссированную многоходовку. Дескать, идет большая игра, ход которой определяют некие могущественные силы. Их цели до конца не ясны, вообще многое неизвестно и непонятно - и продолжение представляется загадкой. Вот об этом говорят такие конспирологи, они задают многочисленные вопросы, на которые до сих пор нет ответов, и троллят всех остальных - тех, кто ведется на сообщения и полагает, что всё это всерьез.

- Господи, как дети. Страна непуганых идиотов («Гений»).

Теперь посмотрим на реакции псковских политиков. Губернатор Михаил Ведерников на ситуацию отреагировал оперативно и однозначно. Еще утром в субботу он написал в своем телеграм-канале о том, что ситуация в регионе под контролем, призвал сохранять спокойствие и беречь себя. А несколько позже, уже после выступления президента Владимира Путина, глава области выступил с видеообращением.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Мы полностью поддерживаем всё, о чем сказал глава государства по возникшей ситуации, и рассуждать тут не о чем. Военный переворот - это предательство, вне зависимости от контекста.

Созвучны этому заявлению были и другие выступления представителей партии власти, в том числе депутата Госдумы от нашего региона Александра Козловского, главы Пскова Бориса Елкина и других. Сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак также выразил поддержку президенту и военнослужащим, а вооруженный мятеж назвал «ударом в спину всему русскому народу». Представители региональных отделений других партий также выступили в поддержку главы государства - и не только его. Так, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков призвал однопартийцев «поддержать депутата Госдумы Леонида Слуцкого» (он же, напомню, председатель ЛДПР), который в свою очередь призвал граждан России «слышать друг друга, мыслить здраво и беречь нашу страну». Псковские коммунисты размещали на своем сайте в субботу заявления председателя КПРФ Геннадия Зюганова с обращенным к мятежникам требованием прекратить провокацию.

Особняком тут стоит Олег Брячак, руководитель регионального отделения «Справедливой России - За правду», которую до недавнего времени связывали партнерские отношения с лидером ЧВК, а председатель партии Сергей Миронов даже взял за моду фотографироваться с кувалдой - одним из устрашающих символов «вагнеровцев». Так вот в воскресенье Олег Брячак разместил в соцсетях пост с благодарностью за верность России в адрес президента Белоруссии Лукашенко, который, согласно официальной версии, сыграл важную роль в переговорном процессе. Что касается лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга (напомню: Минюст признал его иностранным агентом), то он также комментировал происходящее, в частности жестко раскритиковал позицию тех, кто из-за границы выступает с заявлениями о том, что Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» надо бы поддержать. Подобные заявления Шлосберг назвал глупостью, а тех, кто к этому призывает, - идиотами.

Интересно, что в ту же субботу в псковском «Яблоке» произошло событие, которое в иной ситуации мы бы сейчас обсуждали как одну из самых заметных новостей недели. Но региональная повестка была отодвинута на второй план. А между тем в партии, которая представлена в Псковском областном Собрании депутатов, то есть на уровне региона является парламентской, произошла смена на капитанском мостике.

По итогам голосования на партийной конференции бессменного лидера псковского «Яблока» (аж с середины 1990-х годов) сменили на депутата областного Собрания Артура Гайдука.

Объясняется это решение тем, что Лев Шлосберг внесен в реестр иноагентов, а по закону этой категории граждан запрещена деятельность, связанная с выборами. Что касается вопроса участия-неучастия яблочников в губернаторской кампании, то на конференции это не рассматривалось. Будет ли в принципе обсуждаться и выноситься какое-то решение - неизвестно, по крайней мере на ближайшие дни продолжение конференции не планируется, а до окончания периода выдвижения кандидатов остается чуть больше недели. Таким образом подтверждается прогноз обозревателей, согласно которому кандидата от «Яблока» на выборах не будет.

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Кандидатов на губернаторских выборах по прежнему четверо. Трое из них - коммунист Александр Баев, либерал-демократ Антон Минаков и представитель «Партии роста» Игорь Романов (кстати, пока партия заключает политический союз с «Новыми людьми» псковский «ростовик» заинтриговал пользователей соцсетей появлением фото с блондинкой на коленях) - так вот все они встретились в этой студии за круглым столом.

По мнению участвовавшего в программе депутата-единоросса Алексея Севастьянова, именно в эфире ПЛН FM был дан старт избирательной кампании.

Что касается еще одного ее участника, фаворита - действующего губернатора Михаила Ведерникова, то из событий с его участием на минувшей неделе отмечу встречу в регионе помощника президента России Максима Орешкина.

Основная часть мероприятий визита прошла в Печорах, где помощник президента и губернатор посетили ряд строительных объектов. Максим Орешкин поддержал регион в основном вопросе - области будет оказана федеральная поддержка. Он поручил в двухнедельный срок проработать и проанализировать с федеральными ведомствами точную потребность региона. Подробнее об этом и других событиях общественно-политической жизни читайте на сайте Псковской Ленты Новостей.

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На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. В следующий раз займемся разбором полетов через неделю. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.