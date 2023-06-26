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Политика

«Гонки по вертикали»: мятеж с продолжением, предвыборные хроники и перемены в первых лицах

27.06.2023 15:09|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер»: что это было - и каковы возможные последствия произошедшего?
Мелодии кандидатского квартета. Чем заняты участники кампании по выборам губернатора на старте гонки.  
Перемены в первых лицах. В псковском «Яблоке» впервые более чем за четверть века избрали нового председателя. 

Выходить в эфир после событий этой субботы - а именно «мятежа выходного дня» - и  начинать с чего-то другого, называть какую-то тему региональной политики главной, конечно, было бы неправильно, нелепо и непрофессионально. События вокруг ЧВК «Вагнер» продолжают находиться в центре внимания, ведь подобного не было много десятилетий, с начала 1990-х, произошедшее получает всё новые комментарии - и наверняка серьезно отразится на всей внутренней политике. 

Вчера в программе «Постскриптум» мы с коллегами достаточно подробно обсуждали эту тему и отметили, что основных версий относительно того, что это было, и каковы возможные последствия, - три.  Первая из них озвучивается в основном критиками режима - причем, как либералами, так и ультрапатриотами, которые во всем происходящем увидели слабость власти, бездействие, ошибочность реакций на стремительно развивающиеся события. 

- Акела промахнулся, Акела промахнулся («Маугли»). 

Более того - по мнению сторонников этой гипотезы, произошла десакрализация власти, а раз так - то: «Как раньше  - уже не будет» (здесь вновь повторяется фраза, которая за последние годы уже стала своего рода мемом). 

Сторонники другой, по сути, противоположной версии, признают: да, это был вооруженный мятеж, серьезный вызов, но в Кремле с ним достойно справились, президент Владимир Путин поступил мудро, белорусский лидер Александр Лукашенко помог в переговорах, Евгений Пригожин сдал назад - и все вместе, слава богу, не допустили эскалации конфликта и перерастания его в братоубийственную бойню.  Так ситуацию оценивают в государственных СМИ, провластные политологи и политики.  Соответственно, вывод тут: худшее - позади, ситуация под контролем, а с последствиями власть разберется. 

Третьей версии придерживаются в основном склонные к конспирологии граждане, которые исходят из того, что мы наблюдаем кем-то срежиссированную многоходовку. Дескать, идет большая игра, ход которой определяют некие могущественные силы. Их цели до конца не ясны, вообще многое неизвестно и непонятно - и продолжение представляется загадкой. Вот об этом говорят такие конспирологи, они задают многочисленные вопросы, на которые до сих пор нет ответов, и троллят всех остальных - тех, кто ведется на сообщения и полагает, что всё это всерьез.

- Господи, как дети. Страна непуганых идиотов («Гений»).

Теперь посмотрим на реакции псковских политиков. Губернатор Михаил Ведерников на ситуацию отреагировал оперативно и однозначно. Еще утром в субботу он написал в своем телеграм-канале о том, что ситуация в регионе под контролем, призвал сохранять спокойствие и беречь себя. А несколько позже, уже после выступления президента Владимира Путина, глава области выступил с видеообращением.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Мы полностью поддерживаем всё, о чем сказал глава государства по возникшей ситуации, и рассуждать тут не о чем. Военный переворот - это предательство, вне зависимости от контекста.

Созвучны этому заявлению были и другие выступления представителей партии власти, в том числе депутата Госдумы от нашего региона Александра Козловского, главы Пскова Бориса Елкина и других. Сенатор от Псковской области, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак также выразил поддержку президенту и военнослужащим, а вооруженный мятеж назвал «ударом в спину всему русскому народу». Представители региональных отделений других партий также выступили в поддержку главы государства - и не только его. Так, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков призвал однопартийцев «поддержать депутата Госдумы Леонида Слуцкого» (он же, напомню, председатель ЛДПР), который в свою очередь призвал граждан России «слышать друг друга, мыслить здраво и беречь нашу страну». Псковские коммунисты размещали на своем сайте в субботу заявления председателя КПРФ Геннадия Зюганова с обращенным к мятежникам требованием прекратить провокацию. 

Особняком тут стоит Олег Брячак, руководитель регионального отделения «Справедливой России - За правду», которую до недавнего времени связывали партнерские отношения с лидером ЧВК, а председатель партии Сергей Миронов даже взял за моду фотографироваться с кувалдой - одним из устрашающих символов «вагнеровцев». Так вот в воскресенье Олег Брячак разместил в соцсетях пост с благодарностью за верность России в адрес президента Белоруссии Лукашенко, который, согласно официальной версии, сыграл важную роль в переговорном процессе. Что касается лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга (напомню: Минюст признал его иностранным агентом), то он также комментировал происходящее, в частности жестко раскритиковал позицию тех, кто из-за границы выступает с заявлениями о том, что Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» надо бы поддержать. Подобные заявления Шлосберг назвал глупостью, а тех, кто к этому призывает, - идиотами. 

Интересно, что в ту же субботу в псковском «Яблоке» произошло событие, которое в иной ситуации мы бы сейчас обсуждали как одну из самых заметных новостей недели. Но региональная повестка была отодвинута на второй план. А между тем в партии, которая представлена в Псковском областном Собрании депутатов, то есть на уровне региона является парламентской, произошла смена на капитанском мостике.

По итогам голосования на партийной конференции бессменного лидера псковского «Яблока» (аж с середины 1990-х годов) сменили на депутата областного Собрания Артура Гайдука.

Объясняется это решение тем, что Лев Шлосберг внесен в реестр иноагентов, а по закону этой категории граждан запрещена деятельность, связанная с выборами. Что касается вопроса участия-неучастия яблочников в губернаторской кампании, то на конференции это не рассматривалось. Будет ли в принципе обсуждаться и выноситься какое-то решение - неизвестно, по крайней мере на ближайшие дни продолжение конференции не планируется, а до окончания периода выдвижения кандидатов остается чуть больше недели. Таким образом подтверждается прогноз обозревателей, согласно которому кандидата от «Яблока» на выборах не будет.  

Кандидатов на губернаторских выборах по прежнему четверо. Трое из них - коммунист Александр Баев, либерал-демократ Антон Минаков и представитель «Партии роста» Игорь Романов (кстати, пока партия заключает политический союз с «Новыми людьми» псковский «ростовик» заинтриговал пользователей соцсетей появлением фото с блондинкой на коленях) - так вот все они встретились в этой студии за круглым столом.

По мнению участвовавшего в программе депутата-единоросса Алексея Севастьянова, именно в эфире ПЛН FM был дан старт избирательной кампании.

Что касается еще одного ее участника, фаворита - действующего губернатора Михаила Ведерникова, то из событий с его участием на минувшей неделе отмечу встречу в регионе помощника президента России Максима Орешкина.

Основная часть мероприятий визита прошла в Печорах, где помощник президента и губернатор посетили ряд строительных объектов. Максим Орешкин поддержал регион в основном вопросе - области будет оказана федеральная поддержка. Он поручил в двухнедельный срок проработать и проанализировать с федеральными ведомствами точную потребность региона. Подробнее об этом и других событиях общественно-политической жизни читайте на сайте Псковской Ленты Новостей. 

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. В следующий раз займемся разбором полетов через неделю. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами. 

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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