Политика

Заместитель командующего ВДВ Алексей Наумец станет сенатором от Псковской области

Российского военачальника, генерал-майора, заместителя начальника штаба Воздушно-десантных войск Российской Федерации Алексея Наумца назначат на пост сенатора Совета Федерации от Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал во время своего еженедельного обращения.

«27 сентября будет назначен новый представитель Псковской области в Совете Федерации. Им станет Алексей Наумец, заместитель командующего воздушно-десантными войсками. Уверен, Алексей Васильевич будет не только представлять и эффективно отстаивать интересы Псковской области на федеральном уровне, но и решать вопросы, связанные с безопасностью, военной службой и поддержкой наших бойцов», - рассказал Михаил Ведерников.

Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. В Вооружённых силах с июля 1986 года. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова, проходил обучение в десантной роте. Окончил училище в 1990 году.

С 1990 по 2003 год проходил службу в Воздушно-десантных войсках на различных должностях в Белорусском, Сибирском и Северо-Кавказском военных округах.

С 2003 по 2005 год — слушатель Общевойсковой академии Вооружённых сил Российской Федерации.

С 2005 по 2007 год — начальник штаба — заместитель командира 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого, ордена Кутузова полка (п. Черёха) 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии.

С 2007 по 2009 — командир 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии (г. Новороссийск).

С 2009 по 2013 — начальник штаба — заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (г. Тула).

С 2013 по 2018 — командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой, Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии (г. Псков).

Указом президента РФ от 13 июня 2014 года присвоено воинское звание «генерал-майор».

С февраля 2018 года — заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. В 2019 году — временно исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.

Напомним, в настоящее время исполнительный орган государственной власти Псковской области в верхней палате российского парламента представляет Елена Бибикова. Сенатором она назначалась в 2014 году и в 2018 году, работает в комитете Совета Федерации по социальной политике.