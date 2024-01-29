Политика

ЛДПР проводит опрос для выявления основных проблем Псковской области

Всероссийский опрос граждан от ЛДПР стартовал 18 января. Псковское региональное отделение партии предлагает принять в нем участие всем желающим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

«Предполагается, что в регионе будет проведено анкетирование почти 20 тысяч земляков. Его цель – выявление основных проблем Псковской области. Все ответы мы обработаем и отправим в Москву лидеру партии Леониду Эдуардовичу Слуцкому. ЛДПР важно мнение каждого человека!» - прокомментировал акцию координатор Псковского регионального отделения партии Антон Минаков.

Участвовать в опросе может гражданин в возрасте от 18 лет. Анкетирование будет проходить: