Политика

Идею о расширении полномочий региональных парламентов поддержал Александр Борисов

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов поддержал идею о том, чтобы расширить полномочия региональных парламентов по аналогии с полномочиями Госдумы и дать возможность депутатам, например, областного Собрания, согласовывать кандидатуры вице-губернаторов. Об этом парламентарий сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Абсолютно согласен. Была бы правильная практика», - сказал Александр Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

«С другой стороны - это ответственность, - добавил первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. - Тогда депутатский корпус разделяет ответственность. Мы отвечаем за тех, кого поддерживаем своими голосами».

«Региональные депутаты не трусы, справятся», - резюмировал Александр Борисов.

Напомним, в мае Госдуме впервые предстоит работа по утверждению кандидатур председателя правительства, вице-премьеров и министров.