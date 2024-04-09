Политика

Результаты работы министров при формировании правительства учитываются – Александр Борисов

Учитывается ли фактор популярности министров при формировании правительства РФ, рассказали депутаты Госдумы Александр Борисов и Александр Козловский в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Популярность, наверняка, учитывается: если в среде, в которой ты работаешь, специалисты внутри этой среды дают тебе некачественную оценку, есть, над чем задуматься», - сказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

«Если, действительно, проблемы не расшиваются, проблемные вопросы остаются, какими бы сложными они ни были, то возникает вопрос: а правильно ли то, что тот или иной человек занимает свою должность?» - добавил депутат Госдумы от Псковской области, первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«И учитываться будут абсолютно разные моменты», - резюмировал Александр Борисов.