Политика

Процесс раскола российской элиты будет продолжаться — Евгений Михайлов

Процесс раскола российской элиты будет продолжаться. Такое мнение экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов выразил в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Процесс "раскола" бывшей нашей элиты продолжается и будет продолжаться. Многие люди не выступали с такими "людоедскими" , русофобскими заявлениями, как Невзоров* (публицист Александр Невзоров, признан иноагентом - ред.). Они так думают, но не говорят. Иногда какой-нибудь саботаж устраивают. "Сливают" информацию. Таких много. Они затаились, но они пока еще действуют у нас, здесь. Этот процесс "вымывания" их из элиты будет продолжен. Но что будет делать Кремль? А Кремль вообще не хотел, чтобы Невзоров* уезжал. Он не хотел этого "раскола". Для него это проблема. Кремль пытается затормозить этот процесс, но у него это не получается», - выразил мнение Евгений Михайлов.

Экс-губернатор добавил, что не поддерживает поведение Александра Невзорова*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента