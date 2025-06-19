Политика

«Дневной дозор»: Вредит ли разрыв трансграничных связей с Западом Пскову?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Вредит ли разрыв трансграничных связей с Западом Пскову? Есть ли в обозримом будущем перспективы восстановления добрососедских отношений и партнерства с европейскими странами?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

История «Ганзы» начиналась в средние века с небольшой группы купцов, которая к XIII веку превратилась в мощный союз городов Северной Германии, создавший прочные торговые связи с разными странами — от Англии до русских земель и Финляндии. Сегодня Ганзейское сообщество — одно из крупнейших общественных объединений в Европе. Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени».

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Псков исторически — пограничный русский город, который не только занимался защитой рубежей нашей родины, но и развивал торговлю, дипломатию, культурно-экономические связи со странами Балтии и Европой в целом. Долгое время на территории Пскова, еще в средние века, действовали представительства немецкого Ганзейского союза. Именно поэтому уже в наше время Псков влился в ганзейское движение, и в 2019 году 29-е Международные Ганзейские дни Нового времени прошли в нашем городе. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Ганзейские дни.

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В 2033 году проведение Международных Ганзейских дней было закреплено за Псковом, но с 5 по 8 июня 2025 года в шведском городе Висбю прошли 45-е Международные Ганзейские дни, и на фоне того, что отношения с нашими городами-побратимами разрушены, трансграничные проекты остановлены, организаторами было принято решение передать проведение фестиваля в 2033 году другим городам — бельгийскому Брюгге и немецкому Халле.

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Что теряет Псков из-за решения организаторов Ганзейских дней не проводить их в нашем городе? Нужно ли нам восстановить трансграничные связи и бороться за право проведения Ганзейских дней, доказывая, что Псков — европейский город? Нужно ли в обозримом будущем вернуться к сотрудничеству с европейскими странами? Или же, наоборот, в условиях СВО, обострения противостояния с Западом нам нужно полностью и надолго (если не навсегда) отказаться от сотрудничества с Европой?

Экс-глава города Иван Цецерский, который руководил Псковом в период подготовки и проведения Ганзейских дней, с грустью воспринял новость о том, что Псков не станет Ганзейской столицей в 2033 году. По его словам, в канун 2019 года, в рамках подготовки к Ганзейским дням, Псков получил очень серьезную поддержку из федерального бюджета, благодаря которой было отремонтировано очень много городских объектов. Когда подавалась заявка на 2033 год, предполагалось, что это будет ещё один виток дополнительного финансирования из федерального бюджета на благоустройство нашего города. Что касается репутационных потерь для Пскова от утраченного права принять Ганзу в 2033 году — такой угрозы Иван Цецерский не видит.

«Что случилось, то случилось. Это понятно в контексте нашего противостояния с недружелюбным Западом. Я уверен, что это пройдет. И к нам все равно будут относиться с вниманием и уважением, которого заслуживает Псков. Репутационного удара особого нет, если бы не та санкционная политика недружественных стран в целом к нашей стране, то можно было бы переживать. А, учитывая, что это одно из звеньев удара по нашей стране, в русле нынешней политики европейских стран, ничего удивительного нет. Поэтому репутация ни в коем случае здесь не страдает. Я убежден, что наши друзья-муниципалы прекрасно все понимают и очень сожалеют, что в данной ситуации поступают, как их наставляет федеральное руководство этих недружественных стран. Это и объяснимо. Но ни в коем случае наш Псков не будет остановлен в развитии. Сегодня очень огромное число федеральных средств направляется на разного рода проекты, программы, и Псков активно в них участвует».

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, экс-глава города Пскова Александр Братчиков считает, что косвенно Ганзейские дни положительно отразились на Пскове, ведь благодаря выделенным федеральным средствам на их проведение удалось отремонтировать много дорог. Кроме того, был реконструирован стадион «Машиностроитель» как раз для того, чтобы проводить ганзейские мероприятия.

К тому же, это был хороший событийный повод для туристов из разных стран, чтобы приехать в Псков и посмотреть на первозданную красоту города и насладиться ею. Также Александр Братчиков высказал свое отношение к разрыву трансграничных связей с европейскими странами.

«Безусловно, любой разрыв отношений вредит. Не только городу вредит, но и жителям. Но это, опять же, не мы придумали. Так сложилась геополитическая ситуация, что этот разрыв неизбежен. Пытаться упрашивать и договариваться о том, чтобы провели эти Ганзейские дни, идти на какие-то унижения, я считаю, тоже неправильно. Разумеется, замечательно, когда люди находят общий язык и становятся друзьями, это способствует развитию как торговли, так и туризма. Но если такая ситуация возникла в мире в целом, я думаю, надо это просто пережить, и через какой-то промежуток времени это все вернется. Мы не первый год живем, существуют очень долго эти отношения. Все-таки Россия и Европа не одно столетие существуют вместе, живут вместе. Бывали всякие отношения, войны, и снова потом мирились, поэтому это опять же все очень временно. Может быть, в 2033-м году и не получится, может, получиться через какой-то промежуток времени. Отношения рано или поздно наладятся. Это мое глубочайшее убеждение».

Уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская сообщила, что еще в период ее работы на посту главы города она получила письмо из-за границы, в котором говорилось о решении в одностороннем порядке разорвать отношения с русскими ганзейскими городами и Псковом, в том числе на фоне событий, связанных с СВО. В свою очередь с нашей стороны попыток переубедить западных партнеров не предпринималось. Также Елена Полонская рассказала о том, какой отзыв в сердцах европейцев получила Псковская Ганза в 2019 году и о своем видении вариантов развития событий в дальнейшем.

«Как бы то ни было, какие бы заявления ни делала Европа, пытаясь убедить себя и других в том, что без России всё хорошо, она не может забыть о том, как было в Пскове. И каждый раз, вспоминая о Ганзейских днях, она невольно сравнивает их с тем, что происходило у нас в городе. Сам Ян Линденау (президент Международного Ганзейского союза Нового времени – ред.) высоко оценил наши Ганзейские дни. Он отметил, что будущие мероприятия в Европе вряд ли смогут повторить ваш формат, красочность и зрелищность. В общем, мы видим это сейчас, поэтому да, Ганзейские дни, русские Ганзейские дни — они будут, они имеют право на существование, у них большой потенциал, который мы можем использовать, в том числе, с участием стран БРИКС, и развивать. Это мероприятие, которое объединяет торговлю, обмен культурными ценностями и развитие сотрудничества. Поэтому, если у руля встанет энергичный лидер Русского Ганзейского союза и он будет заинтересован в его развитии, то у этого проекта есть все шансы на успех, даже более яркий, чем сейчас наблюдается в Европе. Всё для этого есть: торговые пути, активное взаимодействие со странами БРИКС, я думаю, что всё получится».

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Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации Пскова Кристина Кобызь тоже не считает, что отстранение Пскова от участия в Ганзе едва ли как-то негативно скажется на городе, на сфере туризма по крайней мере точно. Событийный туризм в Пскове развивается, проводится множество массовых мероприятий, и внутренний туризм перекрывает тот поток европейских туристов, которые приезжали в Ганзейские дни в 2019 году.

«На наш взгляд, это никак не скажется на туризме, потому что взрыв внутреннего туризма перекрыл ту потребность. Мы активно работаем. Псков является активным участником Союза русских Ганзейских городов. Буквально через две недели мы отправляемся в Старую Руссу, где состоится мероприятие, и мы будем участвовать в Ганзейском рынке и в официальных мероприятиях. Мы намерены выдвинуть свою кандидатуру на проведение в Пскове Ганзейских дней на 2028 год. Администрация города планирует выступить с инициативой о проведении этого мероприятия. Мы рассчитываем, что наша заявка будет одобрена. Таким образом, мы стремимся привлечь не только участников из России, но и наших партнёров: города России, а также представителей из Беларуси. Подробности пока раскрывать не буду, но у нас есть ещё несколько задумок. Поэтому в данный момент проводится очень много событийных туристических мероприятий, на которые летом и весной приезжают туристы со всей России. И по статистике действительно получается, что российский внутренний туризм перекрывает тот поток, который был с Запада. Мы не прерывали Ганзейских связей, мы не отказывались проводить Ганзейские дни, не отказывались участвовать в Международном Ганзейском союзе. Поэтому, если так союз решил на данный момент, то мы все-таки будем ждать определения отношений, изменения ситуации, но и надеяться, что когда-то и Международные Ганзейские дни в большом размахе мы сможем провести».

Экс-руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина тоже обратила внимание на то, что проведение Ганзы в Пскове в 2019 году крайне положительно отразилось на культурном развитии и инфраструктуре города. Также Татьяна Пустошкина поделилась своим видением ситуации, связанной с проведением Ганзы в Пскове в 2033 году.

«Для них это печально, но для нас — нет, потому что они потеряли возможность проводить мероприятия с русским колоритом, с русской душой и гостеприимством. Многие уезжали с восторгом, и мы получали много положительных отзывов. Когда мы ездили с отчетом о проведении Ганзейских дней в Пскове в город Брилон в Германии, то получили высокую оценку от всех членов комиссии. На самом деле получается, это они лишили себя возможности, а не мы должны по этому поводу даже какие-то размышления производить».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов уверен в том, что Псков от прекращения трансграничных отношений ничего не потеряет, и его исторический статус никак не изменится. По мнению Владимира Зубова, исключая наш город из Ганзейского движения, европейские страны делают хуже сами себе.

«Говорят, что если Бог хочет наказать человека, он лишает его рассудка. В этой ситуации я вижу, что те западноевропейские партнёры, которые гордо называли себя ганзейскими городами и Союзом новых ганзейских городов, похоже, оказались в положении человека, которого, возможно, не Бог, а, скорее, дьявол или сатана лишил разума, раз они принимают такие решения. Псков уже продемонстрировал, что он не просто может быть партнёром городов Ганзейского союза, а является им как в прошлом, так и в настоящем. Мы можем проводить великолепные встречи гостей, у нас есть, что показать, есть, чем гордиться. И есть те направления, по которым мы сотрудничали и будем сотрудничать с другими мировыми компаниями. Если европейские компании не хотят, то мы будем сотрудничать с другими странами. Азиатскими и другими государствами, африканскими. И в этом направлении уже многие компании прошли достаточно сложную перестройку и нашли нормальный выход перенаправления потоков своих товаров, экспортных товаров в другие государства. Поэтому, кто от этого больше потерял, рассудит история».

Ганзейские дни 2019 года действительно помогли Пскову привлечь внимание федеральных властей и получить на подготовку города к торжествам существенную дополнительную поддержку из бюджета страны. Благодаря этому инфраструктура здесь преобразилась в лучшую сторону, об этом нам сообщили и наши сегодняшние собеседники.

Большинство наших спикеров сошлись во мнении, что от запрета для Пскова на проведение Ганзейских дней в 2033 году город никак не пострадает, ни в материальном плане, ни в репутационном. Да и в целом планирование каких-либо масштабных трансграничных мероприятий на 8 лет вперед в текущей нашей реальности кажется безудержным оптимизмом.

Александра Братчикова