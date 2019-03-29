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Общество

На стендап за 2 стаканами сметаны - в День смеха псковский комик Алексей Шамутило рассказал о плодах победы на «Открытом микрофоне» на ТНТ

01.04.2019 10:06|ПсковКомментариев: 0

В День смеха главный генератор юмора Псковской области, стендап-комик Алексей Шамутило рассказал Псковской Ленте Новостей о 1 апреля и озвучил плоды победы в 3 сезоне «Открытого микрофона» на ТНТ.

Весна близится к своей середине. Уже апрель традиционно встречает россиян международным Днем смеха. В этот день Псковская Лента Новостей решила напомнить читателям о том, для кого смех - результат перманентного интеллектуального труда. Самый востребованный современный стендап-комик Псковской области и ВАО Москвы Алексей Шамутило поведал, что у него изменилось за последние три месяца, после победы в 3-м сезоне стендап-шоу «Открытый микрофон» на ТНТ.

 
Источник: скриншот «Открытого микрофона» на ТНТ

- Поскольку сегодня 1 апреля, на твой взгляд, существует ли смешная первоапрельская шутка?

- Недавно пытался найти такую в интернете. Нашел: «Позвоните другу и попросите его не брать пока трубку, так как тогда телефониста, который сейчас работает на линии, ударит током. Потом перезвоните, и когда друг ответит - издайте истошный вопль. Предупреждают, розыгрыш - не для слабонервных, поэтому шутите так, чтобы никому не навредить. Угаринэсс, да?

Источник: личный архив героя публикации

- Тебя 1 апреля когда-нибудь разыгрывали?

- Меня - никогда. Разве что: «Спина белая». Когда впервые услышал - был в шоке. Подумал, здесь нет шутки, обыкновенный обман, мол, что-то не так… Первый тип юмора - это обман! Сам я тоже никого не разыгрываю. Помню только, спрятался за занавеской в душе, перед тем, как туда зашла одна девушка. Когда она была там - вышел из укрытия, она испугалась до смерти. Сейчас мы встречаемся. А тогда - не знала меня вообще. Иногда мне кажется, до сих пор не знает... Ладно, давайте продолжим интервью.

Источник: личный архив героя публикации

- Но у тебя по-прежнему и дня без юмора не проходит или сбавил темп после победы на шоу?

- Нет, я по-прежнему стараюсь ежедневно придумывать шутки и выступать на открытых микрофонах. Это очень сложно, оказывается. Поэтому  - отлично, что пока еще могу где-то выходить со старым материалом, и его не узнают. Вообще, мало что изменилось. По-прежнему живу на съемной двушке в ВАО Москвы, с девушкой. Дела - отлично. Настроение, самочувствие - прекрасно. На 5 баллов. Из 4, для шутки. Купил себе 40 книг - читаю, познаю мир. Сейчас - «Диалоги» Платон (древнегреческий философ 5 века до н. э. - ред.). Впереди - «Атлант расправил плечи» (роман-антиутопия американской писательницы Айн Рэнд, 1957 год - ред.) и «Рэпер против музыки» Александра Степанова (российского рэп-исполнителя ST - ред.).

Источник: личный архив героя публикации

- А что все-таки дала тебе эта победа?

- Получил приз, со всеми вычетами - 1,9 миллиона рублей (приз сезона - 3 миллиона, но, по статье 224 НК РФ, налоговая ставка на стоимость приза составляет 35 % - ред.). Положил деньги в банк - ждут своего часа. Но очень хотелось купить кресло в виде яйца. Однако около 100 тысяч за такую мебель - жалко, так что это мой вишлист для тех, кто хочет мне что-то подарить просто так. Еще недавно пригласили в «StandUP Store Moscow», стендап-клуб Юлии Ахмедовой, Руслана Белого и Тимура Каргинова. Там отличное место, все сделало на совесть, все для людей, 5 штормовых предупреждений по шкале крышесносных заведений. Кроме того, меня стали чаще узнавать, примерно в 2 раза. Теперь, по стобалльной шкале узнаваемости мой уровень - 2.

Источник: личный архив героя публикации

- Кто-то считает, что в финале шоу ты выступил хуже некоторых претендентов - победил несправедливо. Как ты к этому относишься?

- Никак. Меня такое не беспокоит. Кто как считает - не имеет значения, потому что событие уже произошло. И в планах - только продолжать заниматься комедией, пока же - стендапом.

Источник: личный архив героя публикации

- И что конкретно можно сказать о планах на будущее?

- Не хочу озвучивать, потом сами все увидите. Когда время появится - выступлю в Пскове. В общем, ходите на псковский стендап - поддерживайте отечественного производителя. Как известно, 5 минут смеха заменяют стакан сметаны. Так что придете на стендап и получите целых 2 таких стакана!

Напомним, Алексей Шамутило родился в Пскове в 1990 году. Сначала учился в общеобразовательной школе № 23. В 8 классе - перешел в Псковский технический лицей (ПТЛ). В 17 лет Алексей поступил на факультет менеджмента Псковского государственного университета, где стал капитаном команды КВН «Льва Толстого, 4». В 22 года пскович получил диплом о высшем образовании и занялся стендапом. Сейчас у комика Алексея Шамутило больше 500 выступлений. Свои юмористические номера он показывал в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Курске, Петрозаводске, Краснодаре, Орле, Череповце, Сочи и других городах России, а также в Израиле. Кроме того, пскович участвовал в 6-и телевизионных юмористических проектах телеканала «ТНТ»: помимо «Открытого микрофона», в 3 сезонах «Comedy Баттл: Без границ» и дважды в «Stand Up».

Алексей Назаров

Теги: #телевидение
Источник: Псковская Лента Новостей
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