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Псковский комик Владислав Васильев прошел в 4 сезон «Открытого микрофона» на ТНТ

Псковский комик, завсегдатай «Псковского Стендап Клуба» Владислав Васильев прошел в 4 сезон стендап-шоу «Открытый микрофон» на телеканале «ТНТ». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал сам Владислав Васильев. Отбор проходил в Москве, на стендап-фестивале «Открытый микрофон 2019». Пскович оказался в 60 лучших, выбранных для съемок, из 805 заявленных участников. Время выступления каждого - 3 минуты.

Источник: архив героя публикации

«Не ожидал, что меня отберут из такого количества человек. Цели пройти не было, ехал посмотреть, как что устроено, кайфануть, погулять по столице, - отметил Владислав Васильев. - Я выступал поздно, поэтому после - сразу после поехал в место ночевки. Кушал вкусное мясо, как мне позвонили. Сказали, что прошел, но я не сильно обрадовался, так как меня уже радовало мясо. Но когда сообщили, что я попаду в команду к наставнику - был рад: в этот момент уже ничего не кушал».

Кроме того, пскович поделился, что раньше в крупных юмористических проектах не участвовал.

«В общем, я был в восторге. Выступать перед мастодонтами юмора - не боялся, - добавил Владислав Васильев.- Можно сказать, я еще в начале пути, причем очень в начале. Шучу обо всем, нет какой-либо определенной тематики».

Предположительно, за новым сезоном «Открытого микрофона» на ТНТ зрители смогут начать следить с августа. В этот раз в качестве наставников команд выступят комики Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко и Нурлан Сабуров.

Напомним, 3-й сезон «Открытого микрофона», с призом - 3 миллиона рублей, в декабре 2018 года выиграл пскович Алексей Шамутило.