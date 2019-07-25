Общество

Средняя зарплата охранника офиса в Пскове выросла на 4 тысячи рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работыSuperjobпроанализировал зарплаты охранников офисов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, охранник офиса в Пскове в среднем получает 25 000 рублей, что на 4 тысячи больше, по сравнению с прошлым годом (21 000 руб., обзор от 28.11.2018 г.).

В соседних крупных городах ситуация следующая: Тверь - 28 000 рублей, Великий Новгород - 25 000 рублей, Смоленск - 25 000 рублей, Ленинградская область - 31 000 рублей в месяц.

Коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 45 000 рублей в месяц (39 000 руб., обзор от 28.11.2018 г.), а в Санкт-Петербурге - 37 000 рублей в месяц.