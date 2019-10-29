Общество

До увеличения времени розничной продажи алкоголя в Псковской области осталось около недели

До того, как в Псковской области увеличится время розничной продажи алкоголя, осталось около недели. Такое постановление об изменении часов продажи спиртного (от 23 октября 2019 года, № 378), заверенное губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, появилось 28 октября на официальном сайте нормативных правовых актов региона. В документе говорится, что обозначенные в нем изменения вступят в силу, когда пройдет 10 дней после его опубликования: то есть 7 ноября.

Источник: pixabay.com

Этот документ вносит изменения в постановление администрации региона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» (от 28 января 2015 года, №29).

Так, по данным постановления №378, в постановлении №29 время, когда розничная продажа алкоголя станет запрещена, будет следующее: с 22.00 до 10.00. Сейчас же это время - с 21.00 до 11.00.

Ответственным за исполнение постановления назначена замгубернатора Псковской области Нинель Салагаева.