Россия не может отгородиться от угрозы коронавируса, но работает на опережение - Путин

Сейчас под ударом вся мировая экономика, прогнозируется ее спад. Об этом заявил президент Владимир Путин сегодня, 25 марта, во время обращения к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.
«Сейчас нам удается сдерживать распространение болезни, но мы должны понимать, что Россия не может отгородиться от угрозы, рядом - государства, пораженные эпидемией», - сказал глава государства.
По его словам, то, что можно сделать, - работать профессионально, организованно и на опережение.
«Наш приоритет - жизнь и здоровье граждан», - заявил он.