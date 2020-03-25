Общество

Россия не может отгородиться от угрозы коронавируса, но работает на опережение - Путин

Сейчас под ударом вся мировая экономика, прогнозируется ее спад. Об этом заявил президент Владимир Путин сегодня, 25 марта, во время обращения к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.

«Сейчас нам удается сдерживать распространение болезни, но мы должны понимать, что Россия не может отгородиться от угрозы, рядом - государства, пораженные эпидемией», - сказал глава государства.

По его словам, то, что можно сделать, - работать профессионально, организованно и на опережение.

«Наш приоритет - жизнь и здоровье граждан», - заявил он.