Общество

Путин предложил дать компаниям МСП отсрочку по всем налогам, кроме НДС

Владимир Путин предложил дать компаниям МСП отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев. Об этом сообщил президент Владимир Путин сегодня, 25 марта, во время обращения к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.

«Компании МСП, пострадавшие от ситуации в экономике, должны получить отсрочку по кредитам на полгода», - обозначил Путин.

Кроме того, он предложил ввести на полгода мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, работающих в страдающих от ситуации в экономике отраслях.

Глава государства заявил, что необходимо обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы в стране.