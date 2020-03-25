Владимир Путин предложил дать компаниям МСП отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев. Об этом сообщил президент Владимир Путин сегодня, 25 марта, во время обращения к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.
«Компании МСП, пострадавшие от ситуации в экономике, должны получить отсрочку по кредитам на полгода», - обозначил Путин.
Кроме того, он предложил ввести на полгода мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, работающих в страдающих от ситуации в экономике отраслях.
Глава государства заявил, что необходимо обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы в стране.