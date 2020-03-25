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Общество

Михаил Ведерников: Нерабочая неделя - это не каникулы, а серьезные карантинные меры

25.03.2020 17:27|ПсковКомментариев: 1

«Президент объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Постарайтесь провести эти дни дома - это не каникулы, а серьезные карантинные меры, к которым нужно относиться соответственно», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя обращение главы государства к россиянам сегодня, 25 марта. 

Глава региона отметил, что в Псковской области также вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса. «Все они соответствуют федеральным рекомендациям», - обозначил он. 

Так, до 12 апреля приостанавливается деятельность всех ночных клубов (дискотек), кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных клубов.

Кроме того, запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других аналогичных заведениях.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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