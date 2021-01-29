Общество

Свыше 4500 дел рассмотрел Арбитражный суд Псковской области в 2020 году

Арбитражный суд Псковской области в 2020 году рассмотрел 4574 дела. Кроме того, в суд поступило 5353 исковых заявления, что на 11,2% меньше, чем в 2019 году (6026 заявлений), на 8,5% меньше, чем в 2018 году (5849 заявлений) и на 2,2% меньше, чем в 2017 году (5475 заявления). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном арбитражном суде.

Из рассмотренных в 2020 году дел производство прекращено по 510 делам. В том числе в связи с заключением мирового соглашения - 141 дело (27,6 % от всех прекращенных производств), в связи с отказом от иска - 232 дела (45,5%).

Объем имущественных требований, заявленных в 2020 году, составил 2 млрд 797 млн 724 тыс. рублей. По результатам рассмотрения дел взыскано 1 млрд 722 млн 211 тыс. рублей.

Добавим, что в 2020 году Арбитражный суд Псковский области рассмотрел с использованием системы видеоконференцсвязи 28 дел, исполнено 100 судебных поручений об организации видеоконференцсвязи.

Также в прошлому годц проведено 926 судебных онлайн-заседаний.