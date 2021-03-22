Общество

Арбитражный суд признал факт сговора при установке детской площадки в Великих Луках

Арбитражный суд Псковской области признал сегодня, 23 марта, факт сговора заказчика - МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки» и исполнителя - индивидуального предпринимателя при проведении торгов на обустройство детской площадки в Великих Луках в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковского УФАС.

Ранее антимонопольное ведомство рассмотрело материалы прокуратуры города Великие Луки, ОМВД России по городу Великие Луки по признакам нарушения антимонопольного законодательства при проведении аукциона по обустройству детской площадки в парке около краеведческого музея в Великих Луках, заказчиком которого выступило МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки».



Фото из официального Telegram-канала Псковского УФАС

Было установлено, что победитель торгов - индивидуальный предприниматель из Великих Лук, согласно подписанному контракту, должен был за 3 671 385 рублей обустроить детскую площадку. Согласно техническому заданию, исполнитель должен был в течение двух дней выполнить работы по оборудованию детского игрового комплекса.

При этом индивидуальный предприниматель приобрел детский игровой комплекс для установки на детской площадке по контракту, который еще не был разыгран.

«Оборудование закупленной детской площадки имело мало общего с тем, что было заявлено в техзадании. И цена на игровой комплекс, в соответствии с представленными документами, составила всего 1 020 500 руб. Контракт был исполнен уже на следующий день после его подписания, что подтверждается подписанным актом о приемке выполненных работ и незамедлительно оплачен», - рассказали в региональном УФАС.

Факт заключения антиконкурентного соглашения был доказан ведомством. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

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Кроме того, 16 марта 2021 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Псковской области о признании недействительными торгов и заключенного договора. По решению суда, МУ «УЖКХ Администрации города Великие Луки» необходимо возвратить предпринимателю игровой комплекс, а предприниматель должен вернуть деньги в бюджет.