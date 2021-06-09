Общество

Кабинет врача общей практики возобновил работу в микрорайоне Любятово

Кабинет врача общей практики возобновил работу в микрорайоне Любятово в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, офис был закрыт на перерыв в связи с коронавирусом с апреля прошлого года.

По словам главного врача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной, этот кабинет начал работу еще в 2002 году. Всего псковская поликлиника имеет 3 подразделения и 7 офисов, цель офисов - приблизить медицинскую помощь в районы. Так, подобные офисы открыты на улице Киселева, в Овсище, на улице Красноармейской и в других отдаленных районах города.

Офис в микрорайоне Любятово будет работать с 10.00 до 17.00. Медсестра и врач будут принимать по своему графику. «Расписание мы составили так, чтобы было удобно жителям местным жителям», - обратила внимание Галина Неваленная.

В кабинете можно, в том числе, пройти диспансеризацию, сделать ЭКГ, с 13.00 до 18.00 работает процедурный кабинет, медсестра делает инъекции. Кроме того, в новом офисе можно записаться на любое обследование и прием к специалистам, работающим в городских поликлиниках.

«Этот район удален от центра, поэтому офис выполняет роль подразделения, где оказывается первичная помощь. Естественно, более узкоспециализированные врачи принимают только в поликлиниках, но здесь можно к ним записаться», - заметила Галина Неваленная.

В новом офисе также формируют предварительные списки на вакцинацию от коронавируса вакциной «Спутник V». Привиться другими вакцинами можно только в специализированных пунктах вакцинации, отметила главврач Псковской городской поликлиники.

Кабинет врача общей практики располагается на улице Николая Васильева, 83 а. Телефон: 73-42-33. Записаться на прием можно также через портал госуслуг.