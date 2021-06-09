Общество

Музей создали в Великих Луках в рамках проекта детского фонда

Проект Псковского областного отделения российского детского фонда «Музей "Родное прошлое"», реализованный совместно с воспитанниками ГБОУ «Центр специального образования №3» города Великие Луки, подошел к концу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного отделения детского фонда.

В рамках проекта удалось отремонтировать и оборудовать школьный музей, который могут посещать не только воспитанники центра, но и школьники из других образовательных учреждений. В детском фонде подчеркнули, что реализовать социальный проект удалось благодаря средствам областного бюджета, выделенным в виде субсидии администрации Псковской области.

«В учреждении, где обучается 165 детей с ОВЗ (из них 93 — дети-инвалиды), давно была идея создания образовательного пространства, где могли бы совместно заниматься дети с особенностями в развитии и обычные школьники. Ведь педагоги ЦСО №3 проводят активную работу по социальной адаптации своих учеников: ребята центра участвуют в городских конкурсах и мероприятиях, ходят на экскурсии», - пояснили в фонде.

Проект «Музей "Родное прошлое"» начался в октябре 2020 года Его цель - воспитание в обучающихся средних образовательных учреждений города Великие Луки толерантного отношения к обучающимся с особыми образовательными потребностями.

Реализация проекта началась с закупки оборудования и расходных материалов для ремонта и обустройства помещения будущего музея. Чтобы скорее начать пополнять музей экспонатами, педагоги вместе с ребятами помогали в ремонте. Параллельно ученики центра собирали и реставрировали экспонаты, которые теперь размещены в музее. Кроме того, для детей проводили мастер-классы по изготовлению оберегов, украшению народных костюмов. Ребята посетили несколько экскурсий, приняли участие в интерактивной квест-игре. Всего за время реализации проекта провели более 10 мероприятий, направленных на формирование интереса к культуре Псковской губернии, уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений.

«К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, посещение музея школьниками из других образовательных учреждений было запрещено. Но педагоги вместе с учениками продолжают разрабатывать экскурсионную программу и наполнять музей интересными экспонатами, чтобы порадовать будущих гостей», - добавили в фонде.

Детский фонд благодарит администрацию Псковской области за возможность реализовать проект, направленный на развитие детей Псковской области.