Общество

Два имени включат в бюллетень для голосования за звание почетного гражданина Пскова

Два имени включат в бюллетень для тайного голосования за звание «Почетного гражданина города Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В четверг, 8 июля, парламентарии рассмотрели ряд общественно-важных вопросов в ходе заседания комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Эдуарда Белова. В числе рассмотренных вопросов - присвоение звания «Почетный гражданин города Пскова».

Ранее на заседании комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Пскова» были рассмотрены кандидатуры руководителя псковской швейной фабрики «Славянка» Елены Косенковой и председателя общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей» Раисы Кузиной.

Депутаты приняли решение рекомендовать парламентариям включить их кандидатуры в бюллетень для тайного голосования, которое состоится на очередной сессии Псковской городской Думы.