Общество

Эксперт рассказал, как уничтожают заболевших чумой свиней под Псковом

В Псковской области закупили специальное средство для усыпления животных, которое позволяет сделать процесс уничтожения зараженных свиней максимально гуманным. Об этом сообщила председатель областного комитета по ветеринарии Вера Баданина.

«Перед сожжением животных делается один-единственный укол этого средства. Они ложатся без всякого визга и писка. И при таком заболевании никакого обливания бензином и быть не может», - пояснила она.

После усыпляющего укола свиней вывозят на специальные деревянные настилы, обкладывают покрышками, дополнительно используют горюче-смазочные материалы и поджигают мертвых животных. «Запах, действительно, есть. Дым идет. Но это общепринятая практика по всей Российской Федерации», - добавила Вера Баданина.

Подробнее в ситуации разобрался «МК в Пскове».