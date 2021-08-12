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Общество

Эксперт назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками

15.08.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Лучший способ обезопасить себя — вообще не разговаривать с мошенниками. Некоторые из них бывают крайне убедительны, но всегда стоит помнить, что у банков и других служб есть масса способов оповестить клиентов о подозрительных операциях без телефонного звонка. Желательно не отвечать на вопросы фразами «да», «нет» и не называть никакие цифры, поскольку голос может быть записан на диктофон, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Об этом сообщает агенство «Прайм».

«Зная конфиденциальные данные о вас, такую запись возможно использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос», — указывает юрист.

Чего мошенникам нельзя называть ни в коем случае — это сроки действия карты и защитный код на обратной стороне, подчеркнул эксперт. «Если ее номер и можно узнать, например, из утерянных документов, а имя владельца подобрать, зная, как вас зовут, то период действия карты и, тем более, cvc- или pin-код злоумышленники могут выманить только у вас лично», - пояснил он.

По словам Редина, самая «популярная» разновидность телефонного мошенничества — это звонки из службы безопасности или технического отдела банка с информацией о том, что с карты пытались списать денежные средства, но «сотрудники банка» приостановили операцию, а теперь звонят владельцу карты.

«Как только вы слышите подобную сказку, инструкция одна: сразу кладите трубку», — говорит он.

Егор Редин отметил, что банк не звонит клиентам по вопросам операций и, тем более, не выясняет у них реквизиты банковских счетов, персональные и конфиденциальные данные.

Юрист также советует не продолжать разговор, если звонок поступает со скрытого номера. Из банка могут звонить только по номерам, указанным на сайте.

Кроме того, когда из банка приходит смс со ссылкой, не нужно торопиться переходить по ней. Стоит удостовериться, что сообщение прислал действительно банк (скорее всего, клиенту уже поступали сообщения с этого номера, его название написано правильно, информация не подозрительная, а информирующая).

«Стоит ли говорить, что нельзя сообщать и коды из смс-сообщений от банка, когда у вас их запрашивают по телефону незнакомые люди. Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. Даже если вам звонят со словами о списании с вашей карты большой суммы денег — не паникуйте. Положите трубку и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на самой карте», — подытожил эксперт.

Теги: #мошенники #советы #дистанционное мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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