Общество

Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз сигарет стоимостью более 10 млн рублей

Незаконный ввоз крупной партии белорусской табачной продукции пресекли псковские таможенники. Об этом Псковской Ленте Новостей пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Таможенники остановили в Невельском районе два грузовых автомобиля: «Газель» и «Рено». Водители транспорта не предоставили документы на перевозимый ими товар. В автомашинах были обнаружены коробки с сигаретами белорусского производства.

По словам начальника отдела за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Альберта Скосырева, в фургонах перемещалось 89 коробок с табачной продукцией без акцизных марок Российской Федерации и маркировки средствами идентификации.

«Это крупнейшая партия немаркированных сигарет, выявленных мобильными группами таможни в 2021 году», - сказал начальник отдела. Ориентировочная стоимость партии табачных изделий превышает 10 миллионов рублей.

194,5 тысяч пачек белорусских сигарет и оба транспортных средства переданы территориальному органу МВД России для принятия мер.