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Общество

В ЛДПР рассказали об улучшении состояния здоровья Жириновского

18.02.2022 12:52|ПсковКомментариев: 0

Замглавы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов сообщил, что госпитализированный лидер партии Владимир Жириновский идет на поправку.

«Пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — приводит его слова РИА Новости. 

Нилов также поблагодарил врачей и людей, которые шлют политику теплые слова.

Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное. В партии также говорили, что его состояние стабильное, он продолжает работать.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, госпитализированные с коронавирусом, встретились в больнице. 

Теги: #ЛДПР #коронавирус #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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