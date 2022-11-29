Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Владимиром Воробьёвым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В гостях у ведущей Любови Кузнецовой — заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьёв. Они обсудят вопросы, находящиеся в компетенции городского парламента.

Владимир Воробьев — опытный парламентарий с почти десятилетним стажем. Чем, на его взгляд, этот созыв гордумы отличается от предыдущих? Удалось ли маститым депутатам выстроить взаимодействие с теми, кто избрался впервые? Чем полезны Дни депутата и не скучно ли на них Владимиру Воробьеву? Как продвигается подготовка городского бюджета ко второму чтению?

Отдельное внимание в рамках эфира будет уделено вопросам патриотической направленности: целесообразность частичной мобилизации, помощь семьям мобилизованных и погибших в ходе СВО бойцов, перспективы возвращения курса начальной военной подготовки в российских школах.

Трансляция завершена.