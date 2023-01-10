Общество

Диетолог предупредила об опасности кофеина в составе энергетических напитков

Кофеин в составе энергетических напитков опасен тем, что он находится в состоянии «чистой искусственной молекулы», рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, вместе с сахаром и углекислым газом такая «гремучая смесь» может оказать критическое воздействие на ослабленный организм.

«В энергетических напитках содержится кофеин, таурин, гуарана, сахар. Такие напитки газированные. Тонизирующий эффект энергетиков осуществляется благодаря кофеину. В энергетических напитках кофеин идет "голый"», - прокомментировала диетолог изданию Lenta.ru.

Она объяснила, что кофеин, содержащийся в других напитках, имеет специальные «присадки» — дозаторы, которые снижают пагубное воздействие этих веществ на организм человека.

«В кофе кофеин компенсируется полифенолами, в зеленом чае он связан танинами. Там есть другие вещества, которые не дают ему так быстро всасываться, механизм всасывания очень смягченный. Можно провести аналогию с подачей электроэнергии: электричество можно подавать через трансформатор или напрямую», — заявила врач.

При этом диетолог подчеркнула, что особую опасность этот химический состав представляет для истощенного организма. По ее словам, критическим эффект от энергетиков может стать для тех, кто переживает эмоциональный стресс, не высыпается, неправильно питается и не соблюдает режим дня.