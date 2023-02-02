Общество

Летальность от инфарктов и инсультов снизилась в Псковской области

Летальность от инфарктов и инсультов снизилась в Псковской области в 2022 году. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Значимо снизилась летальность от инфарктов и инсультов. Это основные показатели федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Если от инфаркта в 2021 году летальность была почти 15%, то по итогам 2022 года - 11%. Это много. Это очень большой шаг вперёд», - сказала Надежда Рагозина.

Показатель летальных исходов от инсультов в Псковской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизился с почти 17% до 15,9%.

Также в 2022 году в регионе ввели новый показатель - уровень летальности среди пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, он составил 3,5%.

«Это немного, это небольшой показатель. Сравнивать пока не с чем, потому что этот показатель впервые введён, но он, во всяком случае, соответствует среднероссийскому уровню», - подчеркнула заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению.