Общество

Псковские работодатели стали на 66% чаще обещать премии будущим сотрудникам

Вопрос получения премий — важный, ведь это не только про суммарный доход, но и про то, насколько работника ценят и признают, насколько его роль в компании весома. Анализ рынка труда показывает, что российские работодатели в начале 2023 года на 95% чаще стали упоминать премирование работников в вакансиях по сравнению с началом 2022 года.

Наиболее щедрыми на премии оказались компании из розничной торговли, ИТ-сферы, финансового сектора, отрасли логистики и перевозок, а также телекоммуникаций и строительства. Реже всего о премиях упоминают в условиях труда работодатели из сферы «Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО», а также компании из области искусства, лесной промышленности и ЖКХ, пишет hh.ru.

В лидерах по числу вакансий с возможностью получить премию на данный момент московские, петербургские компании, а также работодатели из Свердловской области. При этом за год сильнее всего выросла доля вакансий с возможностью премирования у работодателей из Челябинской области (+181%). В Псковской области число вакансий и работодателей, готовых выплачивать премии работникам за год выросло на 66%.

Топ-10 регионов с наибольшей долей вакансий с упоминанием премирования работников: