Общество

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4 400 человек, а почти 30 000 человек заболевают ею (большинство из которых — жители развивающихся стран), сообщает calend.ru.

Туберкулез по-прежнему является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире.

Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание, потребление токсических продуктов (табак, алкоголь, наркотики), неудовлетворительные условия труда и быта, некоторые хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ).

Туберкулез излечим, и работа в данном направлении ведется постоянно, но, по мнению ВОЗ, в настоящее время прилагается недостаточно усилий для обнаружения, лечения и излечивания каждого пациента. Из 9 миллионов человек, ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных не проходят лечение.

Напомним, сегодня, 24 марта, с 9.00 до 12.00 на территории противотуберкулезного диспансера Псковской области (улица Красноармейская, 16) будет проводиться бесплатное флюорографическое обследование всех желающих.

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Также сегодня с 13.00 до 16.00 на площади Ленина пройдет информационная акция, в ходе которой волонтеры Красного Креста и других молодежных организаций распространят буклеты о туберкулезе. Актуальные вопросы развития противотуберкулезной службы обсудят 24 марта в Пскове на круглом столе.

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Ранее сообщалось, что в Псковской области в 2022 году отмечалось снижение заболеваемости туберкулёзом.