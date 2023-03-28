Общество

Бюджет территориального ФОМС на 2023 год планируют скорректировать

Бюджет территориального ФОМС на 2023 год планируют скорректировать. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 29 марта передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Корректировка бюджета на 2023 года обусловлена необходимостью внесения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области текущего года следующих сумм: остатка субвенций прошлых лет из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации ОМС.

С учётом вносимых изменений доходы бюджета Фонда на 2023 год предлагается утвердить в сумме 9 млрд 750 млн 16 тысяч рублей, расходы - в сумме 10 млрд 62 млн 973 тысячи рублей.

Сбалансированность бюджета достигается за счет остатка финансовых средств в бюджете территориального фонда ОМС на 1 января 2023 года в сумме 312 млн 957 тысяч рублей. Параметры доходной и расходной части на плановый период 2024 и 2025 годов остаются без изменений.

Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков уточнил количество средств, которое направили из бюджета фонда в другие регионы.

«502 млн мы направили в другие регионы», — сказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова.