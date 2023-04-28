Общество

Борис Елкин сохранил второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО

Глава города Пскова Борис Елкин сохранил второе место в апрельском медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Результаты очередного исследования опубликовала компания «Медиалогия».

Лидерство в медиарейтинге по итогам марта сохранил глава Вологды Сергей Воропанов, его медиаиндекс - 7 097,1. Показатель Бориса Елкина - 5 039,1. На третье место в апреле поднялся глава города Мурманска Игорь Морарь (3 776,3).

«Глава Пскова Борис Елкин совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетил новый городской скейт-парк. Также глава Пскова Борис Елкин сообщил об ограничении движения по Троицкому мосту в связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальта и обустройства тротуаров. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой города Пскова Борисом Елкиным обсудили реконструкцию городской привокзальной площади», - отметили в «Медиалогии».

Напомним, по итогам марта Борис Елкин занимал в этом рейтинге второе место.