Общество

День Крещения Руси: история, традиции и приметы

День Крещения Руси — это праздник, который отмечается в России 28 июля. Государственная памятная дата Российской Федерации, установлена в 2010 году. Праздник установлен в честь одной из главных дат в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.

С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская православная церковь. А в Федеральном законе утверждение данного праздника на государственном уровне звучит так — это «юридическое закрепление в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности», пишет calend.ru.

Датой для праздника было выбрано 28 июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.

По легенде, князь Владимир рассматривал различные религии, чтобы выбрать одну из них для своего народа. Он послал своих послов в разные страны, чтобы изучить религии и вернуться с отчетом. После того, как послы вернулись, князь Владимир пригласил всех представителей религий на свой двор, чтобы задать им вопросы и выбрать лучшую из них.

После прослушивания всех представителей религий, князь Владимир решил принять христианство. Он распорядился крестить всю свою армию и народ в Днепре. По легенде, в этот день произошло чудо – вода в Днепре стала теплой и светлой, что убедило князя Владимира в правильности его выбора.

С тех пор День крещения Руси стал одним из главных праздников в России. В этот день люди идут на крещение, которое проходит в храмах и на открытых водоемах. Также на этот день проводятся традиционные народные гуляния, где можно попробовать крещенские блины, петь и танцевать.

В День Крещения Руси в храмах по всей стране проходят богослужения. Службы ведутся по уставу великого праздника, а в полдень звучит праздничный колокольный звон. В честь торжества также принято совершать крестный ход.

Если неожиданно выглянуло солнце, то этот день лучше провести на воздухе. Считалось, что лучи в этот день особо полезны для здоровья.

Плохой приметой считалось смотреть в ночное небо 28 июля и увидеть падающую звезду. Согласно поверьям, страшными несчастьями обернется для человека увиденная звезда. В старину верили, что в эту ночь с неба падают души грешников. Тем, кому они попадутся на глаза, грозят серьезные неприятности.

Связанные с этим днем правила различаются для мужчин и женщин в том, что касается работы. Мужчинам ни в коем случае нельзя бездельничать. Им надо выполнить стоящие перед ними задачи, а также помочь по хозяйству. А женщинам 28 июля не рекомендуют много работать, в том числе хлопотать по дому. Уборку, готовку, шитье и стирку лучше отложить на более удачное время. В старину считали, что хозяйка может перетрудиться и серьезно заболеть, из-за чего еще долго не сможет вернуться к делам.

Владельцам садов и огородов на Кирика и Улиту не стоит собирать овощи, фрукты и зелень на продажу. Снимать урожай с грядок можно, но только для личного пользования. Тем, кто ослушается, грозят серьезные потери.

Также нельзя ругаться с руководством или коллегами, которые выше вас по служебному положению. Это может привести к проблемам с доходами или даже к увольнению.

Особое внимание на Руси уделяли явлениям природы и поведению животных. Присматриваясь к небу, деревьям и насекомым, делали выводы о том, какая погода ждет их в ближайшее время. Так, утренний дождь, по их мнению, предвещал погожий день. На ясную погоду указывает и южный ветер, а вот восточный — предсказывает осадки и ненастье.