Общество

Международный день леворуких празднуют 13 августа

Международный день леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире; привлечь внимание дизайнеров, производителей и продавцов к необходимости учитывать удобство левшей при пользовании различными предметами; развеять предрассудки и суеверия, которые окружают левшей в течение многих столетий в различных культурах; поощрить научные изыскания в области изучения феномена леворукости.

Главной озабоченностью Клубов левшей, и в частности — Великобритании, является то, что во многих школах разных стран детей-левшей по-прежнему стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников, пишет calend.ru.

Леворукость издревле считалась отклонением от нормы. На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещали давать показания в суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. А в советских школах маленьких левшей переучивали в обязательном порядке.

Психологи считают, что все люди-левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом.

Согласно статистическим данным, от 3 до 10% населения Земли — левши.

Существует много теорий и предположений о причинах леворукости, но точный ответ до сих пор не найден. Активно идут исследования генетической природы левосторонности. По данным медиков, вероятность развития у ребенка леворукости составляет 2%, если родители правши, 17%, если один из родителей левша, и 46%, если оба родителя левши. Если человек одинаково владеет правой и левой рукой, он считается амбидекстром, а если обе руки использовать сложно, то амбисинистром.

Список известных людей, которые всё делали «одной левой», поражает — Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов, Мерилин Монро, Пол Маккартни, Ринго Старр, Роберт де Ниро... Среди других знаменитых леворуких — Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Карл Великий, Уинстон Черчилль и Горацио Нельсон, три президента США — Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и другие.

В сам же праздник участники британского клуба левшей призывают всех желающих, для полного взаимопонимания с леворукими, хотя бы один день в году делать всё левой рукой. Также в этот день левши всего мира устраивают разнообразные мероприятия, акции и соревнования.