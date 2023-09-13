Общество

Великолучанин оплатил 1,5 млн рублей долга после запрета на регистрацию транспорта

После вынесенного постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, великолучанин оплатил всю задолженность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов города Великие Луки на исполнении находилось исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании задолженности по кредитным платежам на общую сумму полтора миллиона рублей.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрацию транспортных средств, постановления об обращении взыскания на денежные средства и доходы должника.

Должник оплатил остаток в полном объеме. Все ограничительные меры сняты. Исполнительное производство окончили.