Общество

Сериал Сергея Светлакова «Казачок» продолжат снимать в Изборске

Сериал «Казачок» продолжат снимать в деревне Изборск Печорского района. Это следует из постановления администрации городского поселения «Печоры», опубликованного на сайте муниципалитета.

«В связи с проведением съёмок художественного фильма на территории государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника "Изборск", на основании запроса ООО "Студия Свердловск" от 7 сентября с целью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении съемок художественного фильма ограничить движение автотранспорта на участке улица Московская в деревне Изборск, а именно от дома №6 по улице Московская до перекрестка улицы Московская – улицы Одесская, на период времени с 8:00 часов 25 сентября до 24:00 часов 30 сентября включительно (согласно схемы к настоящему постановлению)», - говорится в сообщении.

ООО «Студия Свердловск» обеспечить установку предупредительных и ограничительных знаков. Это продюсерская компания Сергея Светлакова. Основана в 2018 году, специализируется на создании кино, сериалов и ТВ-шоу.

Ранее съемочная группа работала в Пскове. В процессе участвовали российский актёр кино и телевидения, продюсер, КВНщик Сергей Светлаков, сын советской и российской актрисы театра и кино Любови Полищук актер Алексей Макаров и другие.

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Напомним, подготовку к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» вели и в кинодеревне в Новоржевском районе.

В центре сюжета «Казачка» – 15-летний московский школьник Степа Говоров. Родители отправляют парня на летние каникулы в деревню к бабушке – в качестве наказания. Здесь он вынужден отказаться от современных технологических благ и жить по правилам деревни. Убегая в очередной раз от местных подростков, Степа пытается спрятаться в колодце, но проваливается в него. Выбравшись наружу, он осознает, что оказался в настоящей казачьей станице XVII века.

По воле судьбы, Степа многому научится у своих далеких предков, найдёт настоящих друзей и на практике освоит заваленный в школе урок истории.